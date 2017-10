Les détails d’une répartition

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le budget primitif de la wilaya de Bouira pour l’année 2018 a été adopté, hier, par les élus de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, à l’issu de la troisième et dernière session ordinaire de l’APW sortante.D’autres points ont été aussi programmés pour cette réunion, notamment une évaluation des dépenses de la wilaya pour l’année 2017 à base des recommandations de l’APW, l’adoption des nouveaux plans directeurs d’aménagement urbain des communes de Guerrouma, Tagudit et Aghbalou et enfin un exposé d’évaluation pour les rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle à travers les établissements de la wilaya. Ainsi et concernant le premier point de l’ordre du jour, un exposé détaillé a été présenté par les membres de la commission des finances de l’assemblée, pour le projet du budget primitif de la wilaya. Selon ce même exposé, le budget de la wilaya pour l’année 2018 est estimé à hauteur de 1 232 milliard de dinars. Il sera réparti comme suit : 94,7 millions de DA pour le volet des équipements qui comporte plusieurs chapitres, à commencer par 2 millions de DA pour l’achat de nouveaux équipements pour le groupement des télécommunications de la wilaya, 1,5 million de DA pour la mise en place d’un réseau informatique centralisé pour le service des archives, 2 millions de DA pour la réhabilitation des chaufferies centrales des sièges des daïras, 11 millions de DA pour l’acquisition d’équipements sportifs pour des établissements de jeunes, ainsi que 11 millions de DA pour la réhabilitation de certains centres de loisirs, 06 millions de DA pour le financement du projet de réhabilitation et d’équipement de la résidence des hôtes de Bouira et enfin plus de 60 millions de DA d’aides financières pour les APC. Un montant de 1,13 milliard de dinars sera destiné au volet du fonctionnement et des dépenses, qui comporte plusieurs chapitres, notamment celui des dépenses privées et centralisées de la wilaya (456 millions de DA), des dépenses obligatoires (148 millions de DA) et enfin des contributions dans différents secteurs d’État (165 millions de DA). Le projet en question a également prévu une rente de plus de 94 millions de DA, qui se constitue essentiellement des différentes rentes publiques des secteurs du bâtiment, de la circulation routière, des impôts et enfin de l’agence foncière de la wilaya. Toujours selon le rapport de la commission des finances, le budget réservé aux équipements n’a pas connu d’augmentation comparativement à celui de l’année dernière 2017, contrairement au budget du fonctionnement et des dépenses qui a été revu à la hausse à hauteur de 13%. À noter, enfin, qu’après le débat et les interventions des élus de l’APW, le projet du budget primitif a été adopté à la majorité. Durant l’après-midi, les élus devaient débattre et évaluer le déroulement des rentrées scolaire, universitaire de la formation professionnelle, au niveau des établissements de la wilaya. Oussama Khitouche