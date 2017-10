Plusieurs projets inaugurés

Par DDK | Il ya 35 minutes | 37 lecture(s)

à l’occasion de la commémoration des tristes évènements du 17 octobre 1961, le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection, au cours de laquelle il a procédé à l’inauguration de plusieurs nouveaux projets d’utilité publique.

Comme il a également procédé au lancement officiel de la campagne labours-semailles. Avant d’entamer sa visite, le wali s’est rendu au carré des martyrs du chef-lieu de la wilaya de Bouira, où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la guerre de l’indépendance. Après la traditionnelle cérémonie de recueillement, le cortège officiel s’est dirigé vers la commune d’Oued El-Berdi, à 10 kilomètres au sud de la wilaya, où le wali a procédé à la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 186 foyers du village d’Ouled Gemmera. Ce projet achevé à 100%, inscrit dans le cadre du programme sectoriel de 2016, a nécessité un budget de plus de 30 millions de DA (75% du financement a été assuré sur le budget de la wilaya et 25% par la SDC-Bouira) pour un délai de réalisation de 11 mois. L’opération de la mise en service a été effectuée au niveau de l’école primaire du village d’Ouled Gemmera, où le wali a reçu, par cette occasion, un comité des représentants des villageois, qui lui ont remis une plateforme de revendications. Parmi les points soulevés par les habitants, figurent, notamment, la rénovation du réseau d’assainissement, ainsi que le renforcement de l’alimentation du village en eau potable et en électricité, au même titre que la réhabilitation du chemin communal, qui raccorde ce hameau au chef-lieu d’Oued El-Berdi. M. Limani, qui s’est longuement entretenu avec les villageois, a instruit la chef de la daïra d’El-Hachimia à organiser une rencontre avec les villageois, en vue de l’évaluation de la prise en charge des revendications, notamment sur le budget communal ou sur le nouveau plan communal de développement (PCD 2018). Poursuivant sa tournée, le wali s’est rendu vers la localité d’Ouled Bellil, relevant de la commune de Bouira, où il a procédé à la mise en service d’une nouvelle route, reliant directement cette localité au chef-lieu de la commune de Bouira, (au quartier de Harkat plus exactement). Ce projet, dont la première tranche a été achevée à 100%, est inscrit dans le cadre du PCD 2017 de la commune de Bouira et comporte la réalisation de près de 800 mètres de route carrossable, ainsi qu’un pont pour enjamber l’Oued D’houss. Les travaux de réalisation de la première tranche ont nécessité une cagnotte de 2,5 millions de DA avec un délai de 4 mois. Après avoir reçu des explications sur ce projet, le wali a procédé à l’ouverture officielle d’un premier tronçon, qui reliera désormais directement cette localité à la commune de Bouira et évitera aux automobilistes de faire un détour de plusieurs kilomètres via la RN5. M. Limani a insisté, par ailleurs, pour l’achèvement de la deuxième tranche de ce projet, ainsi que pour l’installation de panneaux de signalisation et de glissières le long de cette route. La visite du premier magistrat de la wilaya s’est poursuivie au chef-lieu de Bouira, où il a donné le coup d’envoi officiel du projet des 148 logements (112+36) de type AADL. Ce nouveau projet, dont le budget alloué dépasse les 625 millions de DA, a un délai de réalisation de 24 mois. Selon le directeur de l’agence locale de l’AADL, toutes les démarches nécessaires pour le lancement des travaux ont été effectuées, à commencer par la libération de la nature juridique du terrain, la finalisation de l’étude technique, et la sélection de deux entreprises de construction qualifiées ainsi que le bureau d’étude, qui devra suivre l’évolution des travaux. Selon l’étude technique exposée, ce projet comporte la réalisation d’appartements de type F3 et F4 avec plus de 20 locaux commerciaux, une aire de jeu et une autre pour le stationnement. De son côté, le premier magistrat de la wilaya a insisté auprès des responsables de l’AADL et des représentants des entreprises pour le respect des délais de réalisation. Il affirmera, aussi, qu’il prête une attention particulière aux projets AADL dans la wilaya de Bouira : «Toutes les conditions sont réunies, et vous n’aurez aucune excuse pour dépasser les délais de réalisation. Si les deux entreprises respectent cet engagement, elles seront récompensées dans la wilaya de Bouira, par l’octroi d’autres projets», a-t-il affirmé. La dernière étape de la visite d’hier s’est effectuée au niveau de la ferme agricole «Ben Hamiche», sise à la périphérie nord du chef-lieu de Bouira, où le wali a lancé officiellement la campagne labours-semailles. Au niveau de ce point, le wali a reçu un exposé global concernant le secteur agricole de la wilaya, notamment la superficie globale agricole exploitée à Bouira, évaluée à hauteur de 445,434 hectares, les moyens humains et matériels, les raccordements aux périmètres irrigués, la richesse animale et enfin les différents filières agricoles existantes. Le directeur des services agricoles de la wilaya (DSA) a assuré, pour sa part, que pas moins de 1 500 quintaux de semence et 4 500 quintaux de différents engrais sont disponibles au niveau des stocks de la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Bouira.

Oussama Khitouche