1 283 foyers raccordés au gaz à Maâtkas

Par DDK

La commémoration officielle des événements de 17 octobre 1961 s’est déroulée, hier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en présence du wali Mohamed Bouderbali, des membres de l’exécutif de wilaya, de la famille révolutionnaire et des élus.

Après la levée des couleurs, la minute de silence et le dépôt de gerbes de fleurs aux carré des martyrs de M’Douha, la délégation s’est rendue dans la commune de Mâatkas. Le wali y a baptisé la cité 30 logements du nom du Chahid Irmouli Belkacem. C’était aussi l’occasion pour la mise en service du gaz naturel au profit de 1 283 foyers au niveau des trois villages Ghendoussan, Bouarfan et Haddada. La commune de Maâtkas avec ce nombre important de foyers raccordés hier, à atteint le taux de 75,45%, en matière de couverture en gaz de ville. D’après les explications des responsables locaux, dans cette localité, 42 villages sont inscrits pour bénéficier du gaz. La mise en service avait été faite pour 11 d’entre eux, en plus des trois d’hier. 22 autres villages sont en cours de réalisation et 6 sont à l’arrêt à cause du problème des oppositions. A ce propos, le wali a donné des consignes pour reprendre le dialogue avec les villageois concernés, ou sinon «recourir à la voie réglementaire qui est la justice pour régler le problème». L’achèvement du projet de raccordement au gaz des 15 villages restants est prévu pour le premier trimestre 2018, si toutefois les oppositions venaient à être levées, «d’autant que les problèmes financiers ne se posent plus», affirma le premier responsable de la wilaya. La population locale a eu l’occasion d’avoir un échange vif avec le wali, qui tendit une oreille attentive à tous. Le maire de Maâtkas, M. Slimane Khermouche, de son côté, a soulevé plusieurs problèmes qui suscitent la préoccupation des citoyens. Le wali a promis de les régler dans la mesure du possible. Dans la commune de Souk El Ténine, un monument a été inauguré à la mémoire de 200 martyrs du village. Par ailleurs, il a été procédé à l’inauguration d’un jet d’eau à Tizi-Ouzou et d’une cantine scolaire à Boukhalfa.

«Les projets de proximité, la priorité de l’état en 2018»

En marge de cette visite qui l’a conduit dans la commune de Maâtkas, le wali a mis l’accent sur les efforts de l’Etat en matière de raccordement des différents villages de la wilaya au gaz de ville. Il a rassuré que cette dynamique sera maintenue, voire «accélérée, vue que les problèmes financiers ont été réglés lors de la dernière visite du ministre de l’Energie». Revenant sur les problèmes soulevés par la population et le P/APC, le wali dira : «Ce sont des problèmes qui se posent pratiquement dans toutes les communes». Il a toutefois rassuré que ces problèmes seront pris en considération. «On ne peut pas tout régler d’un coup, il y a des efforts qui sont faits, on essayera de régler les problèmes progressivement dans le cadre des moyens dont nous disposons», soulignera-t-il. Concernant le projet de stade revendiqué par les jeunes de Maâtkas, le wali précisera : «Nous avons un problème de terrain. Ils veulent qu’on inscrive un stade, mais le terrain qu’il nous propose est un terrain extrêmement difficile qui nous demande un surcoût inimaginable. Il va nous revenir quatre fois plus que ce qu’il nous coûte dans les autres communes. Un petit stade qui coûte 8 milliards de centimes, va nous couter 32 milliards ! S’ils nous font une proposition plus adéquate, nous le ferons avec plaisir et par devoir également». Le wali fera savoir, par ailleurs, que la priorité de l’Etat pour 2018 sera le développement local à travers les projets de proximité, notamment les revêtements des routes, les réseaux d’assainissement, le développement de certaines sources captées pour les mettre à la disposition du citoyen, les réseaux de distribution d’eau et les stades de proximité. Pour ce faire, plusieurs projets seront dégelés, à savoir ceux relatif aux trois secteurs : Education ; Santé et AEP et assainissement. L’effort de l’Etat sera «l’allocation des crédits en PCD pour permettre aux élus de prendre en charge les préoccupations des citoyens». Les STEP sont aussi concernées par le dégel, dont celle prévue au niveau du barrage Taksebt.

Kamela Haddoum.