Les instructions de Bedoui

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a animé, hier, une vidéoconférence retransmise et suivie par les 48 wilayas du pays.

Tizi-Ouzou n’est pas restée en marge, puisque le wali, le P/APC, le secrétaire général de la wilaya, les directeurs de l’exécutif de wilaya, les chefs de daïra et l’ensemble des responsables locaux concernés par les élections du 23 novembre prochain ont suivi le discours du ministre et pris connaissance de ses recommandations, orientations et instructions relatives aux élections locales. Le ministre entama son discours, en s’adressant aux walis : «Nous utilisons, aujourd’hui, le système vidéoconférence, qui est la nouvelles technologie de l’information et de la communication, pour atteindre l’ensemble des wilayas à travers le territoire national. En même temps, ceci nous permet d’économiser, à la fois, de l’argent, de l’effort et du temps. J’invite l’ensemble des wali à faire de même pour plus d’informations, de communication, de rapidité et d’efficacité». Poursuivant son discours, Bedoui insiste : «Nous écouterons tout le monde et toutes les préoccupations. L’État est prêt et décidé à faire le maximum pour garantir la réussite des élections (locales) en vue de consolider davantage nos institutions, pour la construction d’un État de droit et d’un État fort, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous allons tous parler le même langage et unir nos efforts pour réussir cette échéance, comme nous l’avons fait auparavant lors des élections législatives. Les partis politiques sont des partenaires avec lesquels nous œuvrons pour la finalisation du projet de construction d’un État de droit, comme souhaité par nos glorieux martyres lors de la révolution de novembre. Les droits de chacun sont garantis dans le respect de la loi». Il a rappelé, dans ce sillage que «le pays a connu une période tragique lors de la décennie noire, mais depuis trois décennies, et grâce à la Réconciliation nationale, le travail et la mobilisation ne se sont pas arrêtés pour reconstruire le pays et garantir à tous les citoyens le droit de s’impliquer dans la gestion des collectivités et des affaires de leurs cités, à travers des élections libres et plurielles, consacrées par la Constitution».

914 450 nouveaux électeurs et 583 000 radiés

Abordant l’importance des élections locales et l’assainissement du fichier électoral, le ministre révélera : «Durant la période de la révision du fichier électoral, nous avons enregistré l’inscription de 914 450 nouveaux électeurs et la radiation de plus de 583 000 inscrits pour différentes raison. C’est un travail important effectué par les APC et les daïras pour assainir le fichier électoral. L’opération se poursuit jusqu’au 31 octobre courant, pour assainir davantage le fichier». S’adressant à l’ensemble des encadreurs et des responsables chargés de l’organisation des élections, le ministre poursuit : «Nous nous adressons à l’ensemble des intervenants dans l’organisation des élections. Ils se doivent d’être neutres et travailler dans le respect de la loi et de faire le nécessaire pour que la campagne se déroule dans les meilleures conditions possibles, et de faire le nécessaire pour que les élections se déroulent dans la transparence totale, la propreté et la compétition loyale». Et de renchérir : «L’État a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réussite de ce rendez-vous. Des instructions ont été données pour réduire le nombre d’inscrits dans les bureaux de vote pour faciliter l’opération. Ce rendez-vous est différent des précédents, car il vient pour parachever la construction des institutions, conformément à la nouvelle Constitution.». Abordant la campagne électorale, le ministre annonce : «Les partis sont des partenaires politiques, leur présence est légale. Il faut garantir l’ensemble de leurs droits, conformément à ce que permet la loi. La campagne électorale va bientôt commencer. Il faut tout mettre à la disposition des partis politiques pour qu’ils puissent faire campagne dans le calme et la sérénité. Plus de 400 000 salles et espaces sont réquisitionnés à cet effet. Je vous appelle tous à la mobilisation continue et à l’engagement total pour être à la hauteur de la noble mission qui vous attend». A signaler qu’après la vidéoconférence, le wali s’est réuni avec l’ensemble des directeurs de son exécutif, les chefs de daïras et les intervenants dans l’organisation des élections du 23 novembre prochain, pour discuter, sans doute, des orientations et des instructions du ministre et leur mise en application. Hocine T.