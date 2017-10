Comment améliorer le climat des affaires

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

L’entreprise de communication Iriscom, basée à Béjaïa, en collaboration avec l’ordre local des architectes, organise du 18 au 22 octobre, à la grande surface du Lac à Ihaddaden, le 2ème Salon national du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Cette manifestation économique qui s’est installée à l’intérieur du bâtiment de l’ex-Souk El Fellah comprend une quarantaine d’exposants venus de sept wilayas, à savoir Alger, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bouira, Tizi-Ouzou, Sidi Bel Abbès et Béjaïa. Parmi les participants, des promoteurs immobiliers, des entreprises privées de réalisations, un institut de formation professionnelle, la banque de développement local et une entreprise allemande. Fait peu banal, les entreprises nationales, hormis Béjaïa-liège qui occupe un stand, sont totalement absentes dans cette exposition. Les produits exposés ont trait bien sûr aux matériaux de construction, aux fournitures de finition et à l’outillage. Concernant les objectifs assignés à cette 2ème édition du Salon, Mlle Zahia Lakhdari, gérante de la boite Iriscom de Béjaïa, indique que «ce salon permettra la création d’un climat favorable aux affaires.» Comme, ajoutera-t-elle, «il permettra également aux producteurs et aux distributeurs de faire connaître leurs produits du grand public.» Cet espace permettra aussi aux hommes d’affaires de faire connaissance entre eux et d’échanger leurs expériences mutuelles. De leur côté, les architectes de Béjaïa, qui sont, par biais de leur ordre local, partie prenante dans cet évènement, organiseront durant les cinq jours que durera le salon, des rencontres-débats avec le public. Amine Fayçal Ikhlef, représentant local de l’ordre des architectes, fait savoir que les thèmes de discussion avec le public qui voudra bien nous honorer de sa présence, seront en rapport avec l’architecture et la construction d’une manière générale.

B. Mouhoub