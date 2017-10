Le 1er Salon local de l’entreprise ouvert hier

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La première édition du Salon local de l’entreprise a été ouverte, hier, au niveau de la faculté des sciences et technologies de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Initié par la maison de l’entrepreneuriat de l’université de Bouira, le Salon a vu la participation de plusieurs entreprises locales ainsi que de différentes entités publiques, chargées de la promotion et de l’accompagnement de l’investissement à Bouira. Le salon, d’une durée d’une journée, a été également une occasion pour les étudiants de plusieurs facultés de l’université de rencontrer des entrepreneurs locaux, des guides et des encadreurs de l’ANSEJ, de l’ANEM, de différents laboratoires de l’université, de la direction de l’investissement et du centre facilitateur de l’investissement. Selon M. Samir Ait Akkache, cadre formateur de l’université de Bouira, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme tracé au début de l’année, par l’université de Bouira pour l’amélioration de l’environnement directe de l’université. Il vise aussi à encourager les étudiants à s’impliquer dans le processus de formation, pour la création directe d’entreprises et d’emplois à l’échelle de la wilaya de Bouira : «Ce salon est l’ouverture de notre programme annuel pour l’amélioration de l’environnement de l’université. Il s’agit d’un espace de contact entre nos étudiants et les partenaires économiques locaux. Notre premier objectif est de faire sortir l’université de son contexte classique et instaurer des chances de création d’emploi», soulignera M. Ait Akkache, précisant que trois entreprises présentes lors de ce salon, ont été créées par des étudiants de l’université de Bouira : «Ces entrepreneurs, anciens étudiants, exposeront leurs expériences dans la création d’entreprises, d’emplois et même de richesses pour la wilaya et la région», a-t-il ajouté. Par ailleurs, les six étudiants porteurs de projets, sélectionnés par l’université, bénéficieront, à partir de la semaine prochaine, d’une formation technique spécialisée qui sera assurée par des cadres de l’université, des entrepreneurs qualifiés ainsi que par des techniciens de l’ANSEJ et de la direction de l’investissement. Selon M. Ait Akkache, les modules de cette formation ont été selectionnés à base du programme mondial de l’UNESCO pour l’amélioration du climat d’affaire et de l’investissement : «Ces modules ont été réétudiés et réadaptés selon le contexte algérien de l’investissement. Des cours théoriques et pratiques seront dispensés dès la semaine prochaine et pour une durée de six mois au profit des étudiants porteurs de projets, dans l’objectif de mettre sur rail leurs projets. D’ailleurs, la direction des mines de la wilaya s’est engagée pour assurer des assiettes de terrain au niveau de différentes zones industrielles de la wilaya pour la concrétisation de ces projets», affirme notre interlocuteur, avant de réitérer l’engagement de l’université de Bouira pour l’accompagnement de tous les étudiants porteurs d’idées et de projets : «Tous les étudiants porteurs d’idées de création de projets sont les bienvenus, car notre objectif et de former une université créatrice d’emplois et de richesses et sortir du contexte classique».

Oussama Khitouche