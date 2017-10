«Garder l’APW et gagner le maximum d’APC»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 64 lecture(s)

Le Front des forces socialistes a tenu, hier au CLS de Tizi-Ouzou, son conseil fédéral, en présence des membres du présidium, Aziz Balloul et Mohand Amokrane Cherifi, le premier secrétaire national, Mohamed Hadj Djilani, l’ensemble des têtes de listes APC, les membres du conseil fédéral et les secrétaires de section, en plus du directeur de la campagne électorale à Tizi-Ouzou, Mohamed Klaleche. Le fédéral Intérimaire du parti à Tizi-Ouzou, Lyes Laguel, a indiqué : «Durant cette rencontre, nous avons présenté les grands axes de la campagne électorale qui consistent à capitaliser et à mettre en valeur les acquis de l’actuelle APW et les réalisations de nos élus à travers les assemblées locales. Nous avons prévu des centaines de rencontres avec la population. Ainsi, il se sera question d’une campagne de proximité et de porte-à-porte, en sus d’un grand meeting pour expliquer notre programme aux citoyens», ajoutant qu’«à la veille de la campagne, nous avons prévu une autre rencontre avec nos candidats, nos militants et nos sympathisants, pour faire le serment d’une campagne propre et d’une compétition loyale. D’ailleurs, le slogan de notre campagne mettra en avant la solidarité locale et le consensus national». Selon notre interlocuteur, Mohand Amokrane Chérifi a exhorté les militants «à faire une campagne propre et dans le respect d’autrui et du règlement. Notre parti est grand et possède un programme ambitieux qu’il faut bien expliquer aux citoyens». Pour sa part, le premier secrétaire national, Hadj Djilani Mohamed, n’a pas raté l’occasion de sensibiliser et d’encourager les militants à faire une campagne saine, mais fougueuse, pour gagner le maximum des APC et garder l’APW. Rappelons que le FFS participe avec 62 listes APC et une liste APW.

Hocine T.