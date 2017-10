L’ordre des candidats et partis dévoilé à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 34 minutes | 70 lecture(s)

Le tirage au sort pour l’affectation des lieux d’affichage et la disposition des bulletins de vote pour les partis et listes indépendantes concurrentes à travers chaque wilaya du pays s’est déroulé en début de la semaine passée. Au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, en présence des 11 partis politiques et les 34 listes indépendantes en lice pour les prochaines élections locales APC-APW. Le résultat de l’opération a donné pour l’élection de l’assemblée populaire de wilaya (APW) l’ordre suivant (de droite à gauche) : le FFS en première position, le RND en deuxième, le HMS en troisième, l’Alternative citoyenne en quatrième, l’Alliance TAJ en cinquième, le MPA en sixième, le FLN en septième, le PT en huitième position, le RCD en neuvième, le MEN en dixième et enfin Izuran en onzième. Pour les communes, un tirage au sors a été, aussi, effectué pour déterminer l’ordre des partis dans chaque commune. À noter que l’affichage anarchique est interdit par la loi et les partis doivent se référer aux endroits indiqués à cet effet.

K. H.