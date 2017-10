Bouderbali aux petits soins avec les représentants de médias

Par DDK | Il ya 53 minutes | 83 lecture(s)

à l’occasion de la Journée nationale de la presse, le wali de Tizi-Ouzou, en compagnie d’une importante délégation dont des élus locaux, s’est recueilli hier au niveau de la stèle du chef-lieu, dédiée aux journalistes assassinés lors de la sanglante décennie noire. Dans son intervention, à la radio locale où il s’est rendu par la suite, M. Bouderbali a mis l’accent sur le rôle primordial que joue la presse dans l’information et la sensibilisation des citoyens. Evoquant le sujet de l’heure à savoir l’environnement, Mohamed Bouderbali a indiqué : «la protection de l’environnement est une mission avant tout citoyenne et c’est l’affaire de tous. L’Etat à lui seul ne peut pas venir à bout de l’insalubrité, si le citoyen ne s’implique pas. Il est désolant de constater que l’image de notre wilaya est hideuse, il faut un sursaut citoyen, une discipline et un engagement pour prendre en charge ce volet. Nous comptons là aussi sur la presse pour faire passer le message». Le wali, poursuivant son oral, plaidera : «Le rôle de la presse est important, car c’est elle qui tire la sonnette d’alarme, d’ailleurs, je me fais un devoir de lire tous les articles de presse et j’y prends grand plaisir. Nous exploitons tout ce qui est écrit, tout ce qui est rapporté. Nous saluons aussi les efforts de l’APW dans ce domaine. Le concours du village le plus propre commence à donner ses fruits. Il est vrai que le nombre de villages ayant participé à la dernière édition n’est que de 78 villages, ce qui représente un taux de 5 % seulement, mais si nous considérons l’ensemble des villages qui ont participé à l’ensemble des éditions, il est assez conséquent. Mais nous plaidons pour des actions quotidiennes et non conjoncturelles». Abordant le cas de la Maison de la presse de Tizi Ouzou, le wali a informé : «la Maison de la presse Ait Aoudia a été ouverte, hier, à l’occasion de la visite du ministre de la Communication. 17 organes y sont déjà locataires». Au sujet du raccordement au gaz naturel, le wali dira sa satisfaction : « Il y a quelques années à peine, la couverture de la wilaya en gaz n’était que de 20%. Aujourd’hui, le taux est passé à plus de 75%. Le gaz est arrivé à Aït Ergane et à Tirourda, c’est un vrai exploit et l’effort continue. Au sujet de la campagne électorale qui débutera dans les prochains jours, Bouderbali a indiqué : «Tout est fin prêt pour une campagne apaisée, calme et sereine. Nous souhaitons que le taux de participation soit élevé et que le meilleur gagne. C’est l’occasion pour les citoyens d’assumer leurs responsabilités», conclura le wali. A signaler enfin que l’ensemble des journalistes présents ont été conviés à un déjeuner et des cadeaux symboliques leur ont été offerts.

H. T.