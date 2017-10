Des têtes de listes femmes à Tizi-Rached et Ath Bou Youcef

Par DDK | Il ya 53 minutes | 77 lecture(s)

Les militants, les candidats et les cadres du parti d’Ahmed Ouyahia à Tizi-Ouzou se sont rencontrés, jeudi dernier, à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Le cap est mis sur la préparation de la campagne électorale du 23 novembre prochain. Le RND s’est fixé trois objectifs et ce sont, d’ailleurs, les slogans du parti pour attirer les électeurs. «La promotion du développement local, la participation à une bonne gouvernance démocratique locale et le consensus au niveau des assemblées sont les principaux axes de notre campagne», a indiqué Tayeb Mokadem, premier responsable du parti à Tizi-Ouzou. Notre interlocuteur ajoutera : «Nous allons faire une campagne saine et propre. Nous irons vers la population dans les villages, les quartiers et les chefs-lieux. Plusieurs meeting et rencontres sont prévus avec la population. Nous allons privilégier la proximité. En plus, notre campagne ne se limite pas à la veille des élections, mais nous la faisons quotidiennement grâce aux bilans de nos élus à travers les assemblées élues et nos actions de tous les jours. À signaler que le RND avait gagné, en 2012, neuf APC et 7 élus à l’APW. «Nous espérons faire un meilleur score lors des prochaines élections. Nous faisons entière confiance au peuple et nous acceptons d’avance son verdict», soulignera notre interlocuteur. À noter que le RND participe dans 57 APC et une liste APW. «On aurait pu être présents dans les 67 communes, mais nous avons refusé de parrainer des listes», nous confiera Tayeb Mokadem. À signaler, également, que le RND a fait confiance à deux femmes pour conduire les listes aux APC de Tizi Rached et Ath Bou Youcef. Hocine. T