23 listes APC et 1 APW en course

«Tout est fin prêt pour les prochaines élections locales du 23 novembre prochain et chaque citoyen a reçu sa carte d’électeur», affirme le chef de la daïra de Draâ Ben Khedda, M. Zouaoui Abdelkrim, qui nous a reçus dans son bureau, jeudi dernier, en présence de son SG, M. Bououni Amrane. Le corps électoral, après la révision exceptionnelle des listes qui s’est étalée du 30/08/2017 au 13/09/2017, est porté de 50 766 (04/05/17) à 51 381 électeurs (avec 1 253 nouveaux inscrits, moins 638 radiés). La commune de Draâ Ben Khedda compte 21 304 électeurs, celle de Tadmaït 13 984, Tirmitine 8 866 et Sidi-Naâmane 7 227 électeurs. Notre interlocuteur nous apprend que la daïra de Draâ Ben Khedda compte 36 centres de vote (dont deux nouveaux à Aberare et l’autre à Megdoul dans la commune de Tirmitine) et les bureaux de vote seront au nombre de 105 à l’échelle de la daïra, le tout réparti comme suit par commune : Draâ Ben Khedda : 08 centres et 40 bureaux de vote ; Tadmaït : 10 centres et 27 bureaux ; Tirmitine : 11 centres et 22 bureaux ; Sidi Namane : 7 centres et 16 bureaux. En ce qui concerne l’encadrement, sécurité et le transport, le chef de daïra explique : «915 encadreurs ont été mobilisés et ont reçu des instructions strictes pour le bon déroulement des élections. Les bulletins et les urnes seront en nombre suffisant dans chaque bureau de vote. Des dispositions sont déjà prévues pour le cas où des citoyens ne trouveraient pas leurs noms sur la liste dans leur bureau de vote. Les sites d’affichage sont fixés et ceux des meetings le seront en fonction des disponibilités (salle de cinéma, centre culturel, stade …). Le nombre de listes est de 23 pour les APC, 7 pour Tadmaït, 6 pour Draâ Ben Khedda et Tirmitine et 4 listes pour Sidi-Namane, plus une liste APW. Les résultats, du moins pour les APC, seront connus tard dans la nuit, nous précisera le chef de daïra. M A Tadjer