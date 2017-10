Le MPA, le FFS et le RCD en course

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le maire d’El Flay, M. Idir Agad, d’obédience RCD, est en course pour les prochaines consultations électorales du 23 novembre prochain, pour briguer un 2e mandat à la tête de l’APC. Outre le RCD, deux listes partisanes sont également en lice pour ce rendez-vous électoral. Il s’agit du FFS, dont la liste est conduite par M. El Hafid Cherfi, élu à l’actuelle assemblée sous la bannière du même parti. L’autre liste est parrainée par le MPA et est conduite par M. Ali Saouti. Cette dernière attise bien de la sympathie autour d’elle et bouscule d’ores et déjà l’odre établi jusque-là.

N. M.