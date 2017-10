Le FFS et le RND en course

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

L’APC d’Ath Yenni n’attire pas les convoitises des partis politiques ni même celle des indépendants. Certes le Front des forces socialistes s’est accaparé la gestion de cette APC depuis 2012 et il est bien implanté dans cette région, mais cela ne devrait en aucune manière dissuader les autres partis. Eh bien, on ne se bouscule pas devant le portillon. Seuls deux partis sont en compétition pour prendre les destinées de l’APC d’Ath Yenni. Le parti de Si El Hocine (FFS) a reconduit son actuel maire en la personne de Deghoul Smail. Le rassemblement national démocratique d’Ahmed Ouyahia, lui confie sa tête de liste à son ex-maire, Boumaaza Mohamed-Arabe qui a, pour rappel, à un certain moment, rejoint les indépendants avant de revenir au RND. Les indépendants, le RCD et le FLN, eux, ne sont pas arrivés à confectionner des listes dans cette région de Tizi-Ouzou.

H. T.