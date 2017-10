Les salles et les espaces répartis

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

En présence du DRAG, des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections et des représentants des partis et listes en lice pour les élections locales du 23 novembre prochain, il a été procédé, par tirage au sort, à la répartition des salles et lieux de meetings, ainsi que des espaces d’affichages pour la campagne électorale qui débutera le 29 du mois en cours.

L’opération s’est déroulée dans la sérénité et le calme, grâce, notamment, à la compréhension des candidats aux prochaines joutes électorales. Nous apprendrons, par ailleurs, que 394 salles sont réquisitionnées pour accueillir les partis politiques et les indépendants, à travers le territoire de la wilaya. 1 110 sites d’affichage sont mis à la disposition des partis politiques et des listes indépendantes. L’administration a également mobilisé 26 000 fonctionnaires pour assurer le déroulement des élections. Les 600 centres de vote, qui totalisent 1 200 bureaux, seront encadrés par 9 000 fonctionnaires. À rappeler que 344 listes APC, dont 34 listes indépendantes, sont en lice pour conquérir les 67 APC que compte a wilaya. L’APW, quant à elle, attire les convoitises de 11 listes, dont deux indépendantes. À rappeler qu’en 2012, l’APW a été gagnée par le FFS avec 17 sièges, et, pour avoir la majorité, une alliance avec le FLN et le RND, qui avaient 7 sièges chacun, a été contractée. Le RCD, pour sa part, avait gagné 16 sièges. Pour cette échéance du mois de novembre 2017, les pronostics sont divers et les appétits s’ouvrent. Les indépendants veulent faire leur apparition dans l’hémicycle Aïssat Rabah. Le parti du Mouvement populaire algérien, le MPA d’Amara Benyounès, vise, lui aussi, l’APW. Les partis traditionnels, comme le FFS et le RCD, sont en perte de vitesse et peuvent laisser des plumes, à en croire les observateurs de la scène politique. Le FLN et le RND sont également bien partis pour faire de meilleurs scores. C’est dire que la scène politique à Tizi-Ouzou risque d’être reconfigurée.

Hocine. T