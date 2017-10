Projet d’une convention avec l’université

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’ambassadeur de la Roumanie, Marcel Alexandru, était, hier, l’hôte de la ville de Tizi-Ouzou, où il a eu à visiter l’université Mouloud Mammeri. «L’ambassadeur de Roumanie, M. Alexandru Marcel nous a, en effet, rendu visite hier. Nous avons tenu avec son Excellence une réunion de travail, durant laquelle nous avons abordé le projet d’une coopération universitaire entre nos deux pays respectifs. L’ambassadeur est intéressé par la coopération générale et particulièrement avec la faculté de médecine pour sa bonne réputation et sa qualité de l’enseignement, mais aussi avec la faculté des lettres, où il est intéressé par des formations de courte durée, pour leurs étudiants. D’ailleurs, à ce titre, nous allons, dans les prochains jours, signer une convention de coopération, cela bien sûr avec l’accord de notre tutelle qui justement encourage la coopération universitaire. Nous restons confiants quant à la réussite de notre coopération avec la Roumanie», a indiqué le recteur M. Ahmed Tessa. Ce dernier fera savoir également qu’un autre ambassadeur est attendu pour aujourd’hui, mercredi, dans la même perspective de nouer une coopération. «Demain (aujourd’hui ndlr), nous recevrons aussi son Excellence l’ambassadeur d’Angola qui rendra visite à ses compatriotes, qui poursuivent leurs études au sein de notre université». De son côté, l’ambassadeur confiera : «Cette visite nous a permis d'identifier les potentialités très importantes qu'offre la wilaya pour les entreprises roumaines dans différents secteurs, comme l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, la santé et l'enseignement supérieur. Nous allons, aussi, essayer de lancer le jumelage avec la faculté de médecine de l'université de Tizi-Ouzou.» Signalons, également, que l’ambassadeur a rencontré le doyen de la faculté de médecine, le Pr Messaoudi, et s’est également entretenu avec le wali, Mohamed Bouderbali, le P/APC de Tizi-Ouzou, Wahab Aït Menguellet, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie Djurdjura, Meziane Medjkouh.

Hocine Taib