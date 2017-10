Plaidoyer pour le reclassement de la forêt d’Errich

Par DDK | Il ya 38 minutes | 46 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a pris part, hier, aux festivités officielles marquant la Journée nationale de l’arbre et de la protection de l’environnement, coïncidant avec le 25 octobre de chaque année. Le wali Limani a, en effet, effectué une sortie de terrain qui l’a conduit à la forêt d’Errich, située à la lisière de la ville de Bouira, où il a officiellement lancé le programme de wilaya et de reboisement. Il s’est, aussi, rendu au siège de la direction du Parc national du Djurdjura (PND), où il a reçu un exposé général sur les richesses naturelles que recèle cet espace, à cheval entre les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Ainsi, et au niveau de la forêt d’Errich, le wali s’est enquis de l’état d’avancement du projet d’aménagement de cette espace fort prisé, et des équipements qui ont été installés par la conservation des forêts, pour permettre l’accueil des familles et des visiteurs. Selon l’exposé présenté par le conservateur des forêts, plusieurs équipements ont été déjà réalisés et sont actuellement exploités au sein de cette forêt, à l’image de la grande route carrossable, du parking automobile, d’une dizaine de sentiers pour les randonnées pédestres, de 16 kiosques en bois et en pierre, du réseau d’éclairage public, des bancs pour les pique-niques et, enfin, d’un stade de football professionnel, géré par la direction de la jeunesse et des sport. Toujours selon le conservateur des forêts, et sur une superficie globale de 404 hectares, plus de 50 hectares ont été aménagés et actuellement exploités. Selon le même responsable, la forêt d’Errich passera prochainement au stade de forêt récréative et la superficie exploitée sera élargie, avec l’élaboration d’une nouvelle étude d’aménagement : «Nous avons récemment reçu l’accord de la direction générale des forêts pour la création d’une forêt récréative et d’un espace de détente au niveau de la forêt d’Errich. Nous avons déjà établi une étude préalable, qui sera enrichie par les services de la wilaya. Notre étude comporte notamment la réalisation d’un parc animalier, d’une nouvelle piste carrossable, de plusieurs nouvelles pistes de randonnées, le raccordement aux énergies diverses et enfin de l’installation de bouches d’incendies». Le conservateur des forêts a assuré, par ailleurs, que la forêt d’Errich sera cédée pour son exploitation à des entreprises privées spécialisées dans le domaine, selon un cahier des charges spécifique. Pour sa part, le wali a plaidé pour la mise en exploitation de 16 kiosques laissés à l’abandon, ainsi que pour l’accélération des démarches administratives pour le reclassement de cet espace : «Ces kiosques ne devront pas être laissés ainsi ! Nous devons les exploiter et fournir des services aux visiteurs, créer des emplois et, en même temps, créer de la richesse. C'est un endroit magnifique que tous les citoyens de la wilaya admirent. Il faut donc le redynamiser et le faire sortir de cette situation», a-t-il déclaré. Toujours au niveau de la forêt d'Errich, le wali a lancé l'opération de plantation de reboisement de la saison 2017/2018, en procédant, notamment, à la plantation symbolique d'un jeune arbre. Le premier magistrat de la wilaya s'est, par la suite, rendu au siège de la direction du Parc national du Djurdjura (PND), où il recevra des explications concernant la poitrine de ce parc naturel, qui s'étale sur une superficie de plus de 18 550 hectares, entre les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Le directeur du PND, expliquera au wali le nouveau domaine d'action de ses services, en plus de l'action de protection des espaces protégés au niveau de ce parc. Selon le même responsable, la direction du PND s'est engagée, ces dernières années, dans des actions économiques et sociales, dont l'objectif est de garantir une protection permanente de l’environnement, en plus d'un équilibre dans l'exploitation des richesses hydriques et naturelles du parc. Un travail qui se fait en étroite collaboration avec de nombreuses associations des deux wilayas, qui militent pour la protection de l'environnement au sein du parc du Djurdjura. Toujours au niveau du siège du PND, le wali a visité le musée de la nature, ouvert au grand public récemment, ainsi qu'une exposition d’artisans et d’exploitants économiques, exerçant dans le cadre du programme du PND, intitulé: "Pour l’économie verte''. Vers la fin de sa visite, le wali s'est rendu au chantier du futur siège de la brigade des gardes forestiers de la wilaya. Un projet qui sera réceptionné fin 2017 et regroupera plusieurs unités d’intervention. Oussama K.