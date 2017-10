Ouahab Aït Menguellet favorable aux alliances

Par DDK | Il ya 38 minutes | 50 lecture(s)

Ouahab Aït Menguellet, maire sortant de la commune de Tizi-Ouzou et candidat à sa propre succession à la tête de la liste indépendante «Tagmatt», a animé, hier, à son siège, une conférence de presse durant laquelle il a présenté les candidats de sa liste. Le conférencier est revenu sur les cinq dernières années où il a eu à gérer l’APC de Tizi-Ouzou. Il a aussi passé en revue son programme d’action et répondu aux questions des journalistes. D’emblée, il a déclaré : «Notre liste est dénommée «Tagmatt» parce que nous prônons la fraternité. Notre devise est de travailler avec tout le monde, car personne n’est venu d’ailleurs. Mon éducation et mon expérience m’ont appris à travailler dans la collégialité, en associant tous les acteurs, particulièrement la base. Un élu qui n’a pas la confiance de la base est un élu perdu. C’est en ce sens que nous avons pu gérer l’APC de Tizi-Ouzou avec ses 33 élus, issus de six partis politiques, sans heurts et sans aucun blocage. Il est vrai que chacun est venu avec ses idées et son programme, mais nous avons su fédérer toutes les énergies pour le bien de la commune de Tizi-Ouzou». Répondant aux attaques dont il fut l’objet sur les réseaux sociaux, le maire sortant clamera : «Je n’ai jamais pris le moindre sou ni le moindre terrain et je défie quiconque d’apporter la preuve du contraire. Néanmoins, les chiens aboient, la caravane passe». Il ajoutera : «En 2012, quand j’ai pris les commandes de l’APC, j’avais trouvé beaucoup d’anomalies. Le logement d’astreinte était occupé par un retraité, une aile de la mairie par les enfants de Chouhada et une autre aile par les Moudjahidine. Nous n’avons de dents contre personne, mais aujourd’hui des solutions ont été trouvées à tous ces cas et nous avons pu tout récupérer». A la question d’une journaliste sur les causses de son départ du RCD, Ouahab Aït Menguellet dira : «Le RCD, c’est du passé. J’ai dit ce que j’avais à dire au moment voulu. Maintenant, je mène une liste indépendante et je voudrais que nous parlions de cette liste». Interpellé par un autre journaliste sur son programme, le tête-de-liste passera la parole à son numéro 2, Saadi Hadibi, qui se contentera de dire : «Notre programme est prêt et ficelé, mais nous le communiquerons en temps opportun. Néanmoins, je vous dirai que nous tâcherons de consolider les acquis de l’APC sortante. Nous travaillerons aussi pour améliorer les conditions de vie du citoyen et ferons en sorte de rendre à Tizi-Ouzou son beau visage. Nous ferons de notre mieux pour assainir la situation du foncier de notre commune, réhabiliter les infrastructures et encourager le mouvement associatif». Concernant le lancement des travaux de bitumage de l’axe routier reliant la haute ville vers Rdjaouna, qui intervient à la veille de la campagne électorale, Ouahab Aït Menguellet expliquera : «Cela fait deux ans que je bataille pour son revêtement, mais tout le monde connaît la lenteur des procédures administratives, c’est un parcours du combattant. Menguellet préconise de contracter des alliances, «mais nous choisirons avec qui travailler», précisera-t-il.

Hocine T.