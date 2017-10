Les honneurs de la Protection civile

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Comme l’an dernier, pour le village de Boumessaoud, la protection civile a dépêché, jeudi dernier, plusieurs centaines de ses éléments pour rendre hommage au village de Tiferdoud, suite à sa distinction de village le plus propre du concours «Rabah Aïssat». En l’absence du directeur général de la protection civile, c’est le colonel Nechab, directeur de la prévention à la direction générale, accompagné du colonel Brouri, sous directeur de l’action sociale, qui a dirigé la délégation. Accueillis par la fanfare, les responsables auxquels se sont joints, le chef de daïra d’Ain El Hammam, le commissaire de police et le représentant de la gendarmerie se sont rendus au monument des martyrs situé à l’entrée du village. Après la levée des couleurs et la lecture de la fatiha, la délégation se dirigea vers le village, suivie d’une foule de pompiers, plus de cinq cent, nous dit-on, et d’usagers de la route nationale, attirés par ce mouvement inhabituel. Les responsables s’arrêtèrent, encore une fois, pour dévoiler la plaque commémorative de cette journée, avant de se rendre à l’aire de stationnement, quelques centaines de mètres plus loin, où l’essentiel des activités allait se dérouler. Les présents eurent alors droit, pendant près d’une heure, à des chants patriotiques entonnés par la chorale de la protection civile. Les choristes et l’orchestre ont montré un savoir-faire qui a subjugué le public. Vient alors le moment tant attendu, consistant en la remise de deux médailles et un casque de sapeur pompier aux villageois. La veille, le village avait reçu cent couvertures, don des soldats du feu. Avant le déjeuner offert par la protection civile, une visite guidée du village fut organisée à travers les artères du hameau, à l’intention des responsables. En outre, la délégation ne pouvait se rendre à Tiferdoud sans une halte devant la maison de Kamal Amzal, première victime de hordes islamistes, dont un grand portrait orne le mur extérieur. Sa mère, devant la porte d’entrée, accueillit aimablement ses hôtes. Notons que cette initiative, comme le stipule le communiqué de la protection civile qui nous a été remis, «vise à récompenser et valoriser le comportement citoyen et encourager les efforts fournis par les associations locales et les comités de villages en matière de protection de l’environnement».

A. O. T.