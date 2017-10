L’opération lancée cette semaine

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

L’opération de dédommagement et d’indemnisation des victimes des feux de forêts enregistrés dans la wilaya de Bouira, durant l’été dernier, sera lancée à partir de cette semaine.

L’information a été donnée, avant-hier jeudi, par le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, qui s’est exprimé sur les ondes de la radio locale. Le premier magistrat de la wilaya a, également, avancé que cette opération englobe les indemnisations pour les pertes agricoles, notamment les têtes de bétail, les ruches et les d’arbres fruitiers. Elle concerne, aussi, le dédommagement de 17 citoyens, dont les maisons ont été partiellement ou entièrement brûlées. Cette opération sera effectuée suivant le recensement des dégâts, effectué de la commission de wilaya, installée l’été dernier pour l’évaluation des dommages de ces sinistres. Les sommes remboursées seront assurée via le fonds de solidarité nationale. «Il s’agit d’un programme de reconstitution de la forêt, qui comporte l’indemnisation des citoyens ayant subi des pertes lors des derniers feux de forêts. L’opération sera lancée à partir de la semaine prochaine (cette semaine, ndlr) et se poursuivra de manière progressive jusqu’au remboursement de l’ensemble des cas recensés par la commission de la wilaya. Nous allons aussi reboiser toutes les forêts domaniales touchées par ces incendies», a déclaré M. Limani. Le wali de Bouira affirmera aussi que des aides de l’ordre 700 000 DA seront accordées à dix-sept citoyens de la wilaya, pour la reconstruction de leurs maisons, endommagées les incendies enregistrées durant la saison estivale.

O. K.