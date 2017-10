Le roseau pensant et la raison du meilleur d’entre nous

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Faisant flèche de tous bois, il n’arrête pas de faire trembler son monde, l’apeurer jusqu’à perdre son souffle, jusqu'à tourner en bourrique les quidams que sont ses compatriotes, ses coreligionnaires et les autres d’où qu’ils viennent. Il marmonne, il baragouine, il affabule et ne sait plus se taire. Lui, c’est le roseau de Pascal, le plus faible de la nature, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Et après ? Vint le temps où l’on évoque le passé récent, hier lorsqu’il était un ministre de la République, où il émargeait au gouvernement, où il s’adonnait aux pires exercices d’acrobatie, entre le grand écart et la position du lotus. Mais là où le bât blesse, c’est lorsqu’on se retrouve sans voix. Même en ayant lu Blaise Pascal, on ne sait pas définir la bonne et la mauvaise démarche. En «benabiste» pur et dur, il ne saurait parler de «colonisabilité» sans brouiller les cartes, sans s’emmêler les pinceaux, sans se perdre en conjectures. Toutefois, il faudrait du toupet, du cran et de l’outrecuidance pour oser, en tant que citoyen exemplaire, parfait, le meilleur d’entre nous tous, faire la leçon. Le terme est, on ne peut plus clair, et le ton plus tonitruant, plus explosif que jamais, en donnant des conseils à l’armée, à ses responsables, de mettre un terme au mandat du président de la République, rien que ça ! Oubliant du coup si ce à quoi il invite l’armée est constitutionnel ou pas. Sachant que l’homme à un avantage majeur sur la nature, c’est que lui sait qu’il va mourir. De là viennent la sagesse, la pondération et la modération attribuées aux bipèdes que nous sommes. Mais laissons à celui qui nous traite de «ghachi» de conjecturer comme il l’entend, dès lors que personne ne l’écoute, ni ne l’entend, ni le lit. Cependant, rien n’est plus fondamental, pour l’heure, que la raison. Et la raison n’est pas un don de la nature, mais elle s’acquiert au fil du temps et des expériences.

