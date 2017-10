Les candidats FFS signent le serment

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La participation du FFS aux élections locales du 23 novembre prochain s’inscrit dans la «poursuite du combat politique du parti», visant «la construction d’une alternative démocratique pacifique», selon les propos du premier Secrétaire national du parti, Mohamed Hadj Djilani. Intervenant lors de la cérémonie publique de signature du serment par les candidats du parti dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organisée, hier, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le premier secrétaire du parti a indiqué que «le FFS, par cette participation, vise l’instauration d’un Etat de droit et la concrétisation des attentes politiques, économiques et sociales du peuple algérien». Pour Hadj Djilani, «la présence en force des candidats sur les listes du parti, à l’échelle nationale, et particulièrement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, traduit l’échec de ceux qui ont tant voulu voir le parti abdiquer, le voir même disloqué», sans pour autant citer personne ou les parties qui cherchent à nuire au parti. S’adressant aux candidats, l’orateur les a enjoints à «l’impératif travail avec abnégation pour servir les citoyens». «Vous devez vous concentrer sur vos principales missions et votre engagement politique en vue de redonner espoir aux Algériens». Un espoir que le premier responsable du FFS est convaincu de réinsuffler par «la construction de valeurs politiques et sociales», primordiales, selon lui, pour «un changement pacifique». Les candidats du parti, appelés à signer le serment, sont tenus, selon leur premier responsable, de «vous en tenir publiquement à vos engagements de campagne et d’honorer votre mandat, en restant fidèles à vos promesses et en bannissant les mensonges et la langue de bois».

M.A.T