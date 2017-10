11 listes en lice dans la daïra

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

C’est à partir de demain que débutera la campagne électorale pour les locales du 23 novembre prochain. Les états-majors des différentes formations politiques en lice ont été installés. Dans la daïra d’Aokas, bien que onze listes soient présentes pour les deux communes, Tizi N’Berber et Aokas, les pronostics donnent seulement la moitié comme pouvant accéder aux assemblées. Si plusieurs listes, notamment partisanes, sont menées par des personnes ayant déjà été élues il y a un quinquennat de cela et qui reviennent, pour certaines, sous la bannière d’autres partis, il n’en demeure pas moins que de nouvelles têtes font leur apparition. C’est le cas, à Aokas, de Saïd Bournane, commerçant, connu dans le cercle des sportifs, qui conduit lui la liste du RND. Il y aussi Djamel Hamadi, également commerçant, dont la liste indépendante est parrainée par l’alliance du RPR-TAJ. Les autres têtes de listes sont toutes connues de la population locale. Pour la commune d’Aokas, le candidat tête de liste du RCD n’est autre que le maire sortant. Le FFS maintient lui aussi le même trio de tête de la liste de 2012. Le FLN quant à lui se lance dans les joutes avec un ancien maire RCD. Une autre liste indépendante, plutôt proche du PST, est menée par un ingénieur agronome qui s’est déjà présenté à de précédentes échéances. Dans la commune de Tizi N’Berber, le maire sortant se présente sous la bannière de son parti le RND, alors que son concurrent, Moulahcene Abdelaziz, drivera la liste de son parti, le FFS. Le RCD a changé de tête de liste, mais c’est toujours un ancien candidat aux précédentes locales qui mènera la liste. Soulignons que les dissidents de ces trois formations politiques se sont rassemblés dans une liste placée sous la bannière du FLN. Ainsi donc, à Tizi N’Berber, il y aura quatre listes partisanes. Et à Aokas, cinq listes partisanes et deux listes indépendantes. À partir de demain, et durant trois semaines, les candidats tenteront de convaincre les électeurs d’adhérer à leur cause.

A Gana.