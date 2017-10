Le MPA présente ses candidats

Par DDK | Il ya 12 minutes | 34 lecture(s)

Le Mouvement populaire algérien a procédé, hier, à l’ouverture officielle de son siège de permanence de campagne, au chef-lieu de la daïra de Draâ El-Mizan.

L’occasion était aussi aux candidats du parti de se présenter au public qui s’est montré intéressé. à J-2 du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections locales (APC et APW) du 23 novembre prochain, les partis en lice affûtent leurs armes. C’est le cas du MPA, présent pour la première fois pour des élections à Draâ El-Mizan, une commune très convoitée, avec ses dix-neuf sièges pour un total de plus de 20 mille électeurs sur 50 000 habitants. C’est l’une des municipalités des plus importantes de la wilaya, venant en deuxième position après celle de Tizi-Ouzou. Hier, aux environs de 14h, les candidats de la liste MPA, à leur tête Me Mahmoud Salemkour, accompagnés de leurs soutiens venus de tous les quartiers de la ville et des villages, ont procédé à l’ouverture de leur permanence électorale. L’on apprend que le local, assez spacieux, est mis gracieusement à la disposition des candidats MPA par un citoyen de la région sympathisant du parti. «Ce qui nous a poussés à confectionner cette liste, c’est la situation qui se dégrade de plus en plus dans cette belle région, qui a pourtant tous les atouts pour aller de l’avant. Le constat est amer. Cela nous a interpellés en tant que citoyens de cette commune. C’est pourquoi nous avons estimé qu’il était temps de penser au changement», dira M. Mahmoud Salemkour, lors de son intervention. Et de poursuivre : «Si les autres partis ont tous participé à la gestion de l’APC à un moment ou un autre, ce n’est pas le cas du MPA. Notre liste ne comprend aucun candidat mêlé à une quelconque gestion depuis 1997. Cette fois, après avoir analysé la situation, nous fûmes convaincus que nous avons des chances de conquérir cet espace qui nous permettra d’appliquer notre programme». Il soulignera que cette liste est composée essentiellement de compétences avérées dans tous les domaines : «Nous avons des avocats, des gestionnaires, des économistes, de jeunes universitaires. Franchement, je vous dirai que c’est jouable. Nous n’avons rien à craindre. Tous les échos qui nous parviennent sont favorables à notre démarche», expliquera-t-il. M. Mahmoud Salemkour ajoutera que «chaque candidat devra donner de son temps pour toucher tous les quartiers, toutes les cités et tous les villages». Il insistera surtout sur la nécessité de mener une campagne de «proximité» loin de toutes les «critiques non constructives». Les candidats se sont ensuite présentés au public, en prononçant de brefs discours. Plusieurs personnes, venues en soutiens à la liste, ont, tour à tour, pris la parole devant un auditoire intéressé. «Nous ne participons pas pour la figuration. Nous visons au moins une majorité, même si celle-ci ne sera pas absolue. Le terrain nous est favorable, surtout que les autres partis n’ont pas vraiment présenté des listes à la hauteur», conclura le tête-de-liste MPA, avant de rassurer et de rappeler que la liste «a le soutien de plusieurs notables et personnalités». Il est à noter enfin que sept listes sont en lice, dans la commune, pour les locales du 23 novembre prochain. Il s’agit du MPA, du FFS, du RCD, du FLN, du RND et de deux listes indépendantes.

Amar Ouramdane