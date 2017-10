Une présence dans 25 communes et une liste APW

Par DDK | Il ya 1 heure | 53 lecture(s)

Le transfuge du RCD, le Dr Nacer Hadj Saïd, a tenu, hier, au siège de la Fondation Amirouche, un point de presse de présentation de la liste de candidats qu’il mène pour l’APW de Tizi-Ouzou. Une liste qui porte l’étiquette d’Alternative citoyenne, lancée par Nordine Aït-Hamouda. Se voulant «indépendant», comme il n’a pas cessé de le répéter, le tête de liste affirme que «la Fondation Amirouche n’a rien à voir avec la constitution de la liste, ni avec le parrainage». Et de souligner que le président de cette Fondation, Nordine Ait Hamouda en l’occurrence, «nous a certes aidés, mais il faut savoir que l’Alternative citoyenne est parrainée par l’ensemble des citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle est indépendante». Concernant les motivations de ce groupe, constitué de transfuges du FFS et du RCD, entre autres, le Dr Nacer Hadj Saïd précise: «Nous ne cachons absolument rien ! Il y a faillite quelque part au sein des formations politiques qui ont géré cette wilaya depuis des années alors qu’au départ, à l’ouverture démocratique, il y avait un engouement sans précédent. Les citoyens en sont conscients et se disent prêts à prendre en charge leur destin. Aujourd’hui, l’APW est devenue un pont qu’il faut traverser pour parvenir à un poste supérieur de député ou de sénateur», croît-il savoir. Se voulant rassurant, campagne électorale oblige, le Dr Nacer Hadj Saïd annonce : «Je terminerai mon mandat de président de l’APW si le peuple me donne cette opportunité». Pour le directeur de campagne, le Dr Mohand-Amokrane Ameur, la tendance sous laquelle agit l’Alternative citoyenne est «une organisation démocratique et citoyenne». À propos du nombre de municipalités à concourir dans la wilaya de Tizi-Ouzou sous la bannière d’Alternative citoyenne, le Dr Ameur annonce la présentation de 25 listes APC et une liste APW. «La participation de la femme n’est pas négligeable et elle est visible au sein de la liste en conformité avec la réglementation», dira-t-il encore. Quant aux éventuelles alliances, «elles se feront sans tabou et sans gêne», annonce le directeur de campagne. Il faut signaler qu’à l’entame de ce point de presse, le tête de liste a indiqué que l’Alternative citoyenne a recueilli «3 500 signatures de la population de la wilaya alors que l’administration exige un nombre de 2 350 signatures. Nous avons remis à la justice 3 080 signatures et nous gardons le reste». Et d’ajouter qu’ils ont constitué 80 dossiers alors que le quota est de 63 dossiers pour y être pris en considération.

M. A.Tadjer