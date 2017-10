…Et Ali Laskri à M’Chedallah

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Le député et membre de l'instance présidentielle du FFS, Ali Laskri, a animé, hier matin, une conférence à la maison de la culture de la ville de M'Chedallah. Durant celle-ci, il a présenté les candidats têtes de liste des APC et de l’APW de la wilaya de Bouira. D’emblée, c’est le fédéral du parti à Bouira qui annonce la participation de sa formation dans 27 communes de la wilaya, ainsi que les noms figurants sur la liste APW, affirmant que le nombre des listes a carrément doublé par rapport au mandat précédant. Ce qui serait, selon l’orateur «un signe de bonne santé du parti». Djamal Bahloul, député, présentera le programme d'action du FFS durant la campagne électorale, en conseillant aux candidats de privilégier les rencontres de proximité. Il terminera son intervention en appelant les futurs élus et militants à informer les hautes instances du parti des contraintes que rencontrent les citoyens. Pour sa part, Ali Laskri a affirmé, après avoir fait un tour d'horizon sur la politique de manière général, que «c'est la stratégie politique qui détermine la stratégie électorale». Il reviendra, par la suite, sur l'historique du FFS dont «le programme d'action n'est qu'un prolongement de l'esprit de novembre 1954», martèle-t-il, et cela en vue «de construire un État social», soutient-il. Il appellera ensuite l'ensemble des candidats têtes de listes à le rejoindre à la tribune pour se présenter au public. La rencontre a été clôturée par l'ouverture des permanences, au nombre de sept, dans diverses localités de la commune de M'Chedallah.

Oulaid Soualah