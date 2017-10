Hadj-Djilani à Béjaïa…

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Le premier secrétaire du FFS, Mohamed Hadj-Djilani, a réitéré, hier, depuis Béjaïa, la nécessité pour les candidats et les futurs élus d’être sincères envers la population. S’exprimant lors d’un meeting organisé au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh, Hadj-Djilani a plutôt mis l’accent sur la probité et la sincérité dans l’engagement des candidats de son parti aux prochaines joutes électorales du 23 novembre. Il a, ainsi, exhorté les candidats et futures élus sous la bannière du FFS, à «ne pas faire de promesses intenables et irréalisables dans le seul but sera de glaner quelques voix supplémentaires». Une vision, selon l’orateur, portée par le parti du feu Hocine Aït Ahmed pour la période à venir, mais particulièrement dans l’optique des élections APC et APW. «Pour continuer à rendre hommage à notre président feu Hocine Aït Ahmed, toutes nos actions doivent refléter sa modestie», a-t-il préconisé. D’ailleurs, il a invité les candidats têtes de listes à signer un serment d’engagement pour la réalisation, durant leurs mandats respectifs, des promesses faites durant la campagne. Pour clore son intervention et signaler que la situation actuelle que traverse le pays est similaire à celle vécue par l’Algérie au début des années 90, il a exhorté les candidats, les militants, ainsi que les sympathisants de son parti à continuer le combat. Pour cela, il a repris une partie d’un fameux discours de Hocine Aït Ahmed de 2012 : «On vient nous dire aujourd’hui que le pays est en danger, qu’il traverse un moment sensible et autres discours qu’aucune vision politique ne porte et que n’incarne aucun programme sérieux de sortie de crise. On ne nous apprend rien (…)». Cette sortie publique du FFS intervient à 24h du lancement officiel de la campagne électorale.

Saïd M.