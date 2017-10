Une nouvelle carte politique en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Le secrétaire général du rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, prédit un taux de participation aux prochaines élections plus élevé que celui des dérnières législatives.

«Le taux de participation enregistré lors des dernières élections législatives sera plus élevé lors du prochain rendez-vous électoral, car il s’agit de la gestion des questions qui touchent directement le quotidien des citoyens. D’autant plus que les électeurs connaissent mieux les candidats», a indiqué M. Ouyahia lors de son passage, vendredi soir, dans l’émission «Hiwar Essaa» de la chaine de télévision publique. Il a précisé, dans ce sillage, que le taux de participation «s’améliore à travers la concurrence entre les partis politiques, en présentant des programmes, et non pas par les insultes». M. Ouyahia a indiqué également que le programme de son parti s’articule sur trois axes, à savoir la mise en place des solutions logiques au niveau des communes, l’amélioration de la gestion au niveau des assemblées de wilaya et un programme au niveau national. Ce dernier est axé, a-t-il soutenu, sur trois points. Il s’agit de l’amélioration du développement local, la promotion de la décentralisation et le renforcement de la démocratie, le dialogue et le consensus. À propos de sa participation aux élections locales, le secrétaire général du RND a fait savoir qu’il animera des meetings à travers 12 wilayas du pays, durant les week-ends. Au sujet de l’alliance entre son parti, le FLN, le MPA et le TAJ, le leader du RND a souhaité qu’elle soit caractérisée par la flexibilité en organisant des rencontres périodiques, tout en assurant que les portes du palais du gouvernement resteront ouvertes pour tous les partis politiques. «Le Premier ministre recevra aujourd’hui, les indépendants», a-t-il fait savoir. Interrogé sur l’avenir des communes en cette conjoncture économique caractérisée par la crise financière, M. Ouyahia dira que «les sources financières existent. Les prochaines élections donneront naissance à une nouvelle carte politique». En réponse à ceux qui critiquent la candidature des hommes d’affaires lors des échéances électorales, M. Ouyahia a estimé que «l’avenir du pays est lié aux entreprises. Le terrain est actuellement au secteur privé», a-t-il dit, avant d’ajouter : «Au RND, on dénonce l’argent sale». Questionné, par ailleurs, sur les pensions aux familles des repentis, il a précisé que les indemnités sont destinées à leurs enfants mineurs. Il a tenu à souligne que son organisation politique et l’État ont toujours soutenu les gardes communaux.

Samira Saïdj