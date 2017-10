Mise en service du périmètre irrigué

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Le périmètre irrigué du plateau des Aribs, dans la localité d’Aïn Bessem, a été mis en service, hier, par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, au cours de sa visite de travail dans la wilaya de Bouira. Ce projet inscrit en 2015, consiste en la réhabilitation de l'ancien tracé de plus de 50 km, avec la réalisation de 582 unités de distribution, d'une station de pompage et d'un réservoir pour l'irrigation d'une superficie agricole de 2200 hectares répartis sur les trois communes d'Ain Bessem, Bir Ghbalou et Raouraoua. Le coût de ce projet est estimé à hauteur de 150 millions de dinars. Sur les lieux, le ministre a plaidé pour la réalisation d'études pour l'élargissement de ce périmètre. «Il faut cibler tous les terrains agricoles de la wilaya puisque les ressources hydrique et financière existent, il faut impérativement valoriser ce potentiel et développer notre agriculture», a-t-il demandé, avant de plaider aussi pour une exploitation plus raisonnée des retenues et barrages agricoles existants dans cette région : «il faut gérer ces ressources d'une manière plus raisonnable». Au niveau de la commune de Sour El Ghozlane, Hocine Necib a procédé à la mise en service du projet de raccordement en eau potable, au profit des communes d'El Hakimia, Dechmia et Maamoura à partir des grands transferts en eau via le barrage de Koudiat Acerdoune. Un projet lancé au mois de juin dernier et qui a nécessité une cagnotte de plus 750 millions de dinars et qui fournira un débit de 700 m³ par jour pour chacune des communes concernées. Après avoir procédé à la mise en service de ce réseau, le ministre a assisté à la signature d'une convention de transfert de gestion de l'eau potable des trois municipalités vers l'ADE. Dans la commune d'El Hachimia, le ministre des Ressources en Eau a procédé à la mise en service de deux réservoirs d'eau potable d'une capacité globale de 2000 m³, ainsi que le nouveau réseau de distribution d'eau au profit de cinq villages du versant sud de cette commune. Répondant à une préoccupation de la daïra, pour la réalisation d'une station de pompage pour le renforcement de l'alimentation du chef-lieu de la commune et du village de Sedarra, le ministre a accordé une enveloppe de 15 millions de DA pour sa réalisation. M. Necib a, par ailleurs, plaidé pour l'implication des petites entreprises locales pour l'entretien des nouveaux réseaux de l'AEP. «L'ADE ne peut plus couvrir à elle seule ces grands réseaux, donc il est préférable d'impliquer les petites entreprises locales dans les interventions d'entretien des réseaux. Vous pouvez même signer des conventions au grès à grès avec ces entreprises. L'essentiel serait d'améliorer la prestation de service et moderniser nos équipements», a-t-il affirmé. Aussi, la visite du ministre s'est poursuivie dans l'après-midi, dans la commune d'El Adjiba, où il a été procédé à la mise en service d'une partie avoisinant les 500 hectares, du périmètre irrigué du Sahel, et enfin dans la commune de Bechloul, où le ministre a inspecté les travaux de réhabilitation de la station de pompage STE du barrage de Tilesdit et a procédé à la mise en service du projet des transferts d'eau au profit de 11 communes des wilayas de Bouira et Bordj Bou Arreridj.

O. K.