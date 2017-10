Connexion prochaine des trois barrages

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Le ministre des Ressources en Eau, M. Hocine Necib, a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection à travers plusieurs localités de la wilaya de Bouira.

Une visite marathon au cours de laquelle M. Necib a mis en service plusieurs nouveaux projets relevant de son secteur, à l'image du périmètre irrigué de la commune d'Ain Bessem et les transferts d'eau potable vers les communes du sud de Bouira et 11 communes de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj. Mais avant d'entamer sa longue tournée, l'hôte de Bouira s'est d'abord rendu au carré des martyres du chef-lieu de la wilaya, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la guerre d'indépendance et au siège de la Radio Bouira pour le lancement du programme officiel pour la célébration du 55ème anniversaire de la nationalisation de la radio et de la télévision algérienne. Le ministre des Ressources en eau est intervenu dans une émission en direct sur les ondes de la radio locale. M. Necib a déclaré que la situation des réserves en eau du pays reste acceptable, et ce, malgré le retard des précipitations. Concernant le secteur à l'échelle de la wilaya, le représentant du gouvernement a affirmé que la wilaya de Bouira compte un taux très important de raccordement à l'eau potable et devra être couverte à 100 % dès le début de l'année 2018. M. Necib a assuré, par ailleurs, que l'année 2018 sera l'année de la modernisation de la gestion du secteur. «Le taux de remplissage de nos barrages avoisine les 51 %. Il s'agit d'un taux confortable car nous nous attendons à une saison pluviale importante. Pour la wilaya de Bouira, le taux de couverture dépasse les 74 %, il sera à hauteur de 100 % dès 2018. Nous tablerons, cette année, sur la modernisation de la gestion du secteur et surtout à la limitation des pertes hydriques, notamment en l'introduction de nouvelles technologies dans le secteur», a-t-il en somme déclaré. Après ces deux escales, le cortège du ministre s'est rendu dans la commune d'Ain Lahdjar, à quelques dix kilomètres à l'ouest de la wilaya, où Hocine Necib et le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, ont procédé à la mise en service du nouveau réseau de transfert d'eau pour le raccordement de la ville de Bouira à partir des grands transferts du barrage "Koudiat Acerdoun". Ce projet inscrit au mois d'août dernier pour la sécurisation de la ville de Bouira a nécessité une cagnotte de plus de 67 milliards de centimes et sera d'une capacité de production de plus de 50.000 m³ par jour. La ville de Bouira sera donc alimentée à partir du barrage Koudiat Acerdoun, au lieu de celui de Tilesdit. Les quantités d'eau, réservés jadis pour la ville de Bouira, seront réorientés pour le renforcement de l'alimentation de la région est de la wilaya, selon le directeur des ressources en eau de la wilaya. M. Necib a insisté, pour sa part, sur le renouvellement des réseaux de distribution d'eau à l'échelle de la ville de Bouira. «Il faut lancer les projets de réhabilitation des réseaux de distribution, sinon ce projet sera manquant», a-t-il déclaré, avant de revenir sur la situation globale de la wilaya en plaidant pour le renforcement des raccordements des communes montagneuses et rurales, à l'image des communes de Taghzout, Aghbalou et Saharidj. «Il faut continuer les opérations de raccordement à partir des barrages. Pour les trois communes qui ne sont pas concernées par ces transferts, il faut renforcer leurs ressources et réhabiliter leurs équipements. À partir de 2018, l'Etat va réserver d'importantes sommes financières pour le raccordement à l'eau et à l'assainissement. Ces cagnottes seront incluses dans les PCD, donc nos communes seront capables de s'impliquer dans ces opérations», a-t-il ajouté, avant de demander au directeur des ressources en eau d'établir une fiche technique pour la réhabilitation de la source Lainser Averkan, qui alimente actuellement les communes de Saharidj et Aghbalou. M. Necib a aussi plaidé pour le transfert de la gestion de l'eau à l'ADE. «Les APC n’ont pas les moyens pour gérer ce dossier, l'ADE doit gérer à elle seule la distribution d'eau potable», préconise-t-il. Par ailleurs, concernant la sécurisation des ressources hydriques de la wilaya, Hocine Necib a assuré que le barrage de Tilesdit sera raccordé dès début 2018 au barrage de Tichy-Haf dans la wilaya de Béjaïa et une étude est aussi en cours pour le raccordement du barrage de Tilesdit au barrage d'Oued Lek'hal dans la commune d'Ain Bessem. «Avec le raccordement de ces trois barrages, nous allons parvenir à la sécurisation des terrains agricoles ainsi que de l'alimentation en eau potable de toute la région», a-t-il assuré. Le ministre fera savoir également qu'une nouvelle station de dessalement sera réalisée à l'ouest d'Alger, pour l'alimentation de la capitale en eau potable. Selon-lui, la future station d'une capacité de production de plus de 300.000 m³ par jour, aura comme objectif d'économiser les quantités d'eau actuellement transférées à partir du barrage Koudiat Acerdoune, pour l'alimentation d'Alger.

Oussama Khitouche