Un jeune saute sur une bombe artisanale

Par DDK | Il ya 22 heures 15 minutes | 1528 lecture(s)

Un jeune homme de 27 ans, répondant aux initiales F. B, a sauté, avant-hier, jeudi, sur une bombe de fabrication artisanale, dans un sentier de la forêt d’Errabta, située sur les hauteurs de la commune de Kadiria, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, selon des sources locales. Selon toute vraisemblance, l’engin explosif a été enfoui sous terre par les groupes terroristes, à la lisière de la commune de Tizi-Gheniff dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La victime, habitant le chef-lieu de la commune de Kadiria, a été évacuée en urgence par des citoyens vers l’hôpital de Lakhdaria, où il a subi une intervention chirurgicale. Vu son état grave, les médecins n’avaient pas d’autres choix que de l’amputer d’une jambe. Un important dispositif de la Gendarmerie nationale et de l’Armée a été mis en plus, juste après l’explosion de l’engin. Une source sécuritaire assure qu’il s’agit, bel et bien, d’un engin de fabrication artisanale posé par des terroristes pour piéger les forces de sécurité, plus particulièrement les éléments de l’ANP qui ratissent ces maquis. Notre source n’a pas exclu la possibilité de l’existence d’autres engins explosifs enfouis sous terre dans cette zone, où un dangereux terroriste a été capturé le 14 décembre dernier. Ce terroriste, spécialiste dans la fabrication de bombes artisanales et autres objets explosifs, était en possession de 10 kg d’explosifs.

O. K.