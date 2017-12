1 100 actes de concessions établis

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 680 lecture(s)

Une journée d’information sur l’investissement agricole a eu lieu, mercredi dernier, à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda. Cette journée a été organisée par la Direction des services agricoles, en collaboration avec de nombreuses institutions et services avec une forte présence des fellahs de la daïra de Draâ Ben Khedda. Le chef de daïra a, dans son intervention, fait un large tour d’horizon du secteur agricole au niveau de la localité de Draâ Ben Khedda : «Il y a des choses qui se sont faites dans ce secteur, mais avec la collaborations des fellah, le secteur serait encore mieux loti», soulignera ce responsable. Les problèmes cernés par les organisateurs et par la suite par les fellahs, eux-mêmes, ont trouvé des réponses des services concernés. À son tour, le P/APC de Draâ Ben Khedda dira à ce sujet : «La jeunesse est mal orientée dans ce sens ! Je demande aux autorités compétentes de prendre, de manière sérieuse, les doléances des fellahs et leur donner les résultats sans plus tarder tout en les accompagnant.» Lui emboitant le pas, le maire de Tadmaït, une commune agricole par excellence, dira : «Le secteur est au ralenti pour plusieurs raisons : Dans les zones montagneuses, des superficies sont délaissées. La commune de Tadmaït s’investit dans l’oliveraie et il faut encourager les autres filières.» en l’absence des autres P/APC, la parole fut donnée par la suite aux différents directeurs ou leurs représentants afin d’apporter des éclaircissements sur ce secteur qui ne demande qu’à être pris sérieusement en charge, car des terres agricoles sont envahies par du béton. M. Karim Kouraba, représentant du DSA, affirme de son côté que «tous les programmes seront accompagnés par la DSA», avant de donner quelques statistiques : «Un secteur non négligeable : 98 000 hectares d’oléiculture et 40 000 ha pour l’élevage pour 13 millions de litres de lait collectées/an.» Quant aux explications agricoles collectives / individuelles (EAC - EAI), l’intervenant avance «130 EAC pour 1 000 exploitations avec 10 835 exploitants. Au secteur privé, 66 000 exploitations au niveau de la wilaya.» Et d’ajouter : «L’investissement est le détecteur du secteur de l’agriculture. La direction de l’agriculture a procédé à la création de trois pépinières à Aghris (48 hectares), Iflissen (60 hectares - 8 concessionnaires) et Mizrana (30 ha - 6 concessions). Le directeur de la pêche demande aux jeunes chômeurs intéressés par ce créneau de se rapprocher de la Direction et de la subdivision de l’agriculture de Draâ Ben Khedda. Conformément au décret 03 de la loi, le secteur de l’agriculture a procédé à l’élaboration de l’acte de concession pour les fellahs et une commission sera sur le terrain pour recenser et accompagner les fellahs, tout en insistant sur la modernisation. L’Office national des terres agricoles (ONTA) insiste sur «la réunion des énergies pour connaître les résultats de notre travail et de nos fruits pour le ‘comment produire’ car c’est un outil de surveillance des terres agricoles et arrêter le détournement. Au niveau de la daïra, dit-il, «1 100 actes de concession ont été établis.» Les institutions financières telles la BADR et les institutions d’aides et de soutien aux fellahs (CRMA) qui encouragent l’association et la coopérative des fellahs, l’assurance du bétail est aussi cité et il est demandé aux concernés de se rapprocher de ces assurances et mutuelles. L’ANGEM, l’ANSEJ, la CASNOS, l’ONDI et l’ITMAS ont apporté des éclaircissements concernant les différents crédits que les jeunes concernés ont pu avoir et les mettent en garde pour le remboursement qu’il ne faut pas négliger. Cela va du devenir du secteur et de la crédibilité de la personne qui contracte le crédit de tant de millions qu’il faut absolument rembourser avec un échéancier consenti par les deux parties. Pour plus de renseignements, il leur est demandé de se rapprocher de ces différents services. Un regroupement sera fait au niveau d’Azeffoun et un autre à Draâ Ben Khedda pour les EAC et EAI, pour la conception d’un fichier de l’agriculture, un fichier de chacune des EAC - EAI. Un suivi sera fait pour constater de visu les terrains exploités des terrains non exploités. Les débats avec les fellahs furent longs et fructueux. De nombreux intervenants ont exposé leurs préoccupations qui demandent une prise en charge.

M A Tadjer