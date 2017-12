Le cri de détresse des avocats stagiaires

Par DDK | Il ya 22 heures 14 minutes | 851 lecture(s)

Dans une requête adressée au président de la République et dont une copie nous a été remise, les stagiaires titulaires du diplôme CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat), de la wilaya de Bouira réclament la relance des stages pratiques d’avocats gelés par le conseil national et l’ordre national des avocats depuis 2016. Les signataires de cette requête au nombre de 148 dans la wilaya de Bouira et de plus de 2 000 à l’échelle nationale, rappellent qu’ils ont suivi une formation universitaire dans le cadre de l’ancienne loi 04/91, régissant la fonction d’avocat, et dont l’application s’est poursuivie jusqu’en 2015 : «Nous venons par le biais de cette lettre, Monsieur le Président, vous faire part de notre calvaire et le dilemme auquel nous faisons face depuis 2016 pour certains. Nous nous sommes, en effet, retrouvés victimes du changement de la loi organique régissant la fonction d’avocat ainsi que le gel des stages pratiques, opéré par l’ordre et le conseil national des avocats, à la suite de ce changement. Actuellement et après avoir accompli nos deux années d’étude dans le cadre du stage CAPA, nous n’avons pas pu accomplir l’année du stage pratique afin de prêter serment suite à ces changements. Certains d’entre nous attendent depuis 2015 et nous ne savons plus à quel saint nous vouer», ont-ils écrits. Ces derniers ajoutent avoir adressé plusieurs lettres et requêtes au ministre de la Justice et à l’ordre national des avocats, pour attirer leurs attentions sur leurs situations, mais en vain. Ils affirment n’avoir reçu aucune réponse : «Actuellement, nous ne pouvons pas prêter serment pour exercer comme des avocats, car le chapitre 21 de la loi 04/91 exige de nous une période de stage pratique d’une année chez un avocat assermenté. Malheureusement et malgré nos nombreuses doléances et déplacements au ministère de la Justice, pour exposer notre situation, personne n’a daigné répondre à nos attentes. Certains avocats nous ont demandés d’attendre l’ouverture d’écoles spécialisées pour la formation d’avocat, mais ces structures tardent à voir le jour, malgré l’adoption des nouveaux statuts de cette fonction. Nous refusons en plus d’être réinscrits en première année de formation, puisque nous avons déjà accompli nos années d’études à l’université, en plus de deux années d’études pour le stage de CAPA», ont-ils encore ajouté. Selon les représentants de ces futurs avocats, une coordination nationale pour défendre leur revendication sera prochainement créée et une rencontre nationale sera tenue, dès cette semaine, dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

Oussama. K