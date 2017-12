«L’état ne reculera pas»

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 292 lecture(s)

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a réagi à la polémique qui a eu lieu au sujet de la promotion de la langue amazighe. Il a expliqué que le budget destiné à la promotion de l’enseignement de Tamazight est inclus dans celui du ministère de l’Education, précisant que c’est est le même pour toutes les langues. Il regrettera la propagande et le fait que certains, dira-t-il, «aient menti à la population et à nos enfants en leur disant que le gouvernement ne porte aucuna intérêt à tamazight». Le Premier ministre affirmera que «l’Etat ne reculera pas sur la promotion de Tamazight». Dressant le bilan des actions du gouvernement pour la promotion de cette langue, Ouyahia a expliqué que «tamazight est étudié dans 38 wilayas, elle est depuis dix ans au BEM et depuis 9 ans au BAC. Elle est étudiée en licence master dans 8 universités, en doctorat dans 3 universités et elle est dans 10 centres de recherche». Ouyahia a par ailleurs averti contre ceux qui «jouent avec la stabilité de la région» et incitent à la haine : Ils veulent allumer le feu, créer la discorde et perturber nos enfants dans les régions Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, pour des raisons et des motivations qu’ils doivent expliquer», ajoutera-t-il.

K H.