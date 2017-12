Il fut d’un grand apport…

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 310 lecture(s)

Une journée commémorative en hommage au défunt Moudjahid et ancien président de la JSK, feu Mansour Abtouche, a été organisée, hier, au musée du Moudjahid de la ville de Tizi-Ouzou. Les conférenciers, pour la majorité des anciens cadres de l’ALN, ont apporté de vifs témoignages sur le grand apport de l’homme que fut Hadj Mansour, durant et après la révolution, pour le sport algérien qui était, précise-t-on, «un vecteur de l’intégrité, de la personnalité algérienne d’autant plus qu’à l’époque, les Algériens étaient considérés comme des indigènes». C’est dans cet esprit que s’est portée l’intervention du secrétaire du colonel Amirouche et officier de l’ALN, Hadj Mekacher. Ce dernier a mis en évidence l’avant-gardisme du grand homme. Relatant son parcours, il a mis en exergue son passage au Mouloudia, avant qu’il soit appelé par les responsables de la wilaya III pour accomplir son devoir envers son pays. Hadj Mansour, témoigne Hadj Mekacher, accueillait les réfugiés et il servait de messager. Le feu Moudjahid, rappellera l’orateur, «avait un commerce en partenariat avec un Français. Ça lui servait de couverture et de protection, pour qu’il puisse accomplir sa tâche. C’est dans ce commerce qu’il a pu créer ce qu’on appelait à l’époque la boite de la zone 5 (une partie de la wilaya III). Il recevait des correspondances, transmettait des messages et des lettres». De son côté, le secrétaire général de l’ONM, Mohand Ouremdane Hachour, l’a traité de l’homme qui a élevé des générations. Il a salué le parcours du Moudjahid durant et après la révolution nationale, où il a fait un grand travaille, dira-t-il, pour le sport national. L’ancien sportif et Moudjahid de la coordination de France, Khelifa Medaires, a relaté sa rencontre avec l’homme, qui s’est déroulée après 1962, après sa sortie de prison : «Il était responsable du comité d’accueil. Le colonel Mohand Oulhadj lui a confié la réorganisation du sport dans la wilaya III, il était à l’époque chef de la section football». Le comandant dans le commissariat politique de l’ALN, Ibelqissen, quant à lui, a retracé le parcours du combattant et a rendu hommage à tous ceux qui ont participé à la libération de l’Algérie. Par ailleurs, les conférenciers ont rendu hommage au feu Hocine Aït Ahmed qui, rappelons-le, a rendu l’âme un certain 23 décembre 2015. Le Moudjahid, dit Hadj Mansour, est né en 1918 et décidé en 2009. Il a occupé le poste du président du club phare de la Kabylie entre 1963 à 1973. L’hommage donc dédié à Mansour Abtouche, dit Hadj Mansour, a vu la participation de l’ancien président de la JSK, Mohand Cherif Hennachi, de l’actuel directeur technique Azzedine Ait Djoudi, ainsi que des anciens joueurs, Adghigh, Sadmi et Nesnas, qui ont voulu, par leur présence, montrer leur reconnaissance envers l’homme et mettre en évidence son grand apport à la JSK.

K. H.