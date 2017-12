Éternel Hocine Aït Ahmed !

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 619 lecture(s)

La renommée de Hocine Aït Ahmed est toujours intacte. Elle est loin d’être altérée par le temps, si l’on juge par les centaines, voire les milliers de personnes qui se sont rendues, hier, au village d’Ath Ahmed.

Il était difficile de trouver une place de stationnement à moins d’un kilomètre de la petite bourgade qui abrite le mausolée de Chikh Mohand et la tombe de Hocine Aït Ahmed. Les visiteurs sont venus de nombreuses wilayas comme en témoignaient les plaques d’immatriculation. La place du village était noire de monde dès 8h et la tombe de Si L’Hocine complètement recouverte de fleurs.

De nombreuses personnalités politiques, notamment du FFS, s’étaient mêlées à une foule d’anonymes pour rendre hommage au père fondateur du premier parti d’opposition. Au milieu du rassemblement que contenait difficilement la placette de Chikh Mohand, on remarquait la présence de tous les responsables du présidium du Front des forces socialistes. Les militants du parti se sont agglutinés autour des Laskri, Bahloul, Nebou et Hadj Djilani, le secrétaire national, prenant des selfies.

Dans la foule compacte, l’on remarquait des banderoles brandies par des chefs de sections de militants, sur lesquelles on pouvait lire le nom de la ville d’origine de chaque groupe. Ils sont venus de toutes les régions d’Algérie. Des hommes, des femmes et des enfants se bousculaient pour prendre des photos. Au village d’Aït Ahmed, les habitants, habitués à recevoir de nombreux visiteurs, avaient pris leurs dispositions pour que les invités soient accueillis de la meilleure manière possible.

Une waâda fut servie près du mausolée de Chikh Mohand. «Deux ans déjà. J’ai toujours en tête l’image de cette place noire de monde lors de son enterrement. C’était du jamais vu. Chaque coin de la région, depuis Thassirth N’chikh jusqu’à la tombe de Si L’Hocine, me rappelle cette ambiance où des milliers de personnes se bousculaient pour voir le cercueil du défunt», dira tristement un jeune militant d’Aïn El Hammam qui essayait de se frayer un chemin vers la tombe de Si L’Hocine.

Si Boussaad, le cousin d’Aït Ahmed, était disponible et aux petits soins avec l’ensemble des visiteurs. Il nous dira rapidement quelques mots : «Depuis une semaine, nous n’avons pas arrêté de recevoir nos invités. Nous devons recevoir et canaliser toute cette foule. Grâce à Dieu la réputation de Si L’Hocine est toujours intacte. Ce qu’il a semé a poussé». Une nouvelle tombe recouverte de terre fraîche attire notre attention. Notre interlocuteur nous expliquera qu’ «il s’agit des ossements du père du fondateur du FFS. Nous venons de le rapatrier de Tunisie selon son vœu et selon le testament de son défunt fils».

Nous apprendrons que la ré-inhumation a eu lieu mercredi dernier et qu’une waâda a été offerte vendredi à tous les visiteurs de Chikh Mohand. Nous n’avons, par ailleurs, pas pu entrer en contact avec le fils et l’épouse de feu Si L’Hocine, «ils sont fatigués et ils se sont retirés», nous a-t-on indiqué. Depuis deux années, le village n’a cessé de voir affluer des visiteurs de la région et d’autres wilayas, qui viennent en pèlerins visiter la tombe d’Aït Ahmed et demander la bénédiction du vénéré Chikh Mohand.

Rappelons que Hocine Aït Ahmed est décédé à l’âge de 89 ans, le 23 décembre 2015, à Lausanne (Suisse). Il fut enterré le premier janvier 2016, auprès des siens, au village d’Aït Ahmed, dans la commune d’Aït Yahia, à une cinquantaine de kilomètres de Tizi-Ouzou. En respect de la simplicité de Hocine Aït Ahmed, le deuxième anniversaire de sa disparition a été commémoré dans l’intimité, sans faste.

A.O.T