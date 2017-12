Le MPA compose avec le FFS, le FLN et El Mostaqbel

Par DDK | Il ya 4 heures 58 minutes | 264 lecture(s)

Les élus de l’assemblée populaire de la wilaya de Boumerdès ont adopté, hier, le règlement intérieur après l’installation des vice-présidents proposés par le P/APW, M. Azzedine Gana, issu du Mouvement populaire algérien (MPA).

Dans son discours d’ouverture, M. Gana s’est adressé à ses camarades élus, en leur assurant sa disponibilité à travailler avec eux pour l’intérêt général de la population de Boumerdès, qui leur a fait confiance. Le P/APW a affirmé que l’assemblée qu’il préside est prête à relever les différents défis, dans tous les domaines, pour booster le développement local, et ce, dans le respect de l’appartenance politique de chacun de ses élus. M. Gana précisera, également, que son équipe va œuvrer, en collaboration avec l’administration locale, pour accomplir les objectifs fixés et continuer dans la dynamique de développement instaurée par le wali. Ces objectifs, ajoutera-t-il, «sont notamment la promotion de l’investissement, le tourisme et l’agriculture». Des secteurs où la wilaya, dira-t-il, «recèle d’importantes capacités». Il a rappelé que les 43 élus, auxquels près d’un million de citoyens ont fait confiance lors du scrutin, ont fait la promesse de travailler, de faire avancer les choses dans la wilaya et non celle de s’opposer au sein de l’assemblée, ou faire des problèmes qui risquent de compromettre le développement local. Le P/APW MPA de Boumerdès a tendu la main à toutes les bonnes volontés pour travailler ensemble pour l’intérêt général. Il a, en outre, appelé au changement de mentalité et à avoir de bonnes intentions pour sortir de la crise. Par la suite, le président a dévoilé la liste de ses vice-présidents, composée des élus du FFS, FLN et Front El Mostaqbel. Pour rappel, les élections du 23 novembre dernier ont donné, à Boumerdès, 8 sièges pour le MPA, 9 pour le RND et le FLN, 6 pour le FFS, 5 pour El Mostaqbel et 6 pour l’ANR. Les élus ont, par la suite, voté le règlement intérieur de l’assemblée et l’ont adopté en majorité. Dans son intervention, le wali Abderrahmane Madani Fouatih a fait part d’une nouvelle dynamique de gestion locale, qui est concrétisée par l’installation de la nouvelle assemblée présidée par M. Gana. Le premier magistrat de la wilaya affirme, dans l’optique de ce qui a été déclaré par le P/APW, son besoin de travailler avec les 43 élus de l’assemblée pour pouvoir réaliser les aspirations des citoyens. Le wali a appelé l’ensemble des élus à s’impliquer dans cette dynamique de développement pour relever les défis qui les attendent, notamment concernant ce qu’il a qualifié de «gros dossiers épineux» et de «lourd héritage». L’objectif, dira-t-il encore, «est de changer l’image de la wilaya et combattre la pauvreté en mettant la main dans la main». Néanmoins, le premier responsable de la wilaya de Boumerdès, dans son intervention, a reconnu la difficulté de la tâche et les obstacles rencontrés. Il a invité les élus à laisser de côté leurs casquettes politiques pour privilégier l’intérêt de la population et cela en définissant les priorités qui sont, selon lui, l’investissement, le travail et le développement.

Kamela Haddoum