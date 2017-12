9 448 emplois créés et 195 projets financés en 2017

Par DDK | Il ya 4 heures 58 minutes | 397 lecture(s)

A l'occasion de la Semaine mondiale de l'emploi, la direction de l'emploi de la wilaya de Bouira a mis en place un riche programme, dans l'objectif de médiatiser les bilans de différentes agences publiques pour la création de l'emploi et l'encouragement de l'investissement, notamment les agences publiques CNAC, ANSEJ et ANEM.

Ce programme, organisé conjointement et en collaboration avec ces trois agences, s'étalera sur une semaine et comportera des expositions et un Salon de l'emploi, ainsi que des sorties de sensibilisation et d'information, à l’adresse des citoyens de toutes les communes de la wilaya, notamment les jeunes demandeurs d'emplois. Hier, les correspondants de la presse locale étaient conviés à l'ouverture officielle des activités, entamés par une visite guidée vers deux projets importants et réussis, créés dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC. Le premier projet visité était celui d'une laiterie privée sise dans la commune de Kadiria, à une vingtaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya. Initié par un ingénieur en agro-alimentaire, ce projet, créé en 2010 dans le cadre du dispositif ANSEJ, dispose d'une capacité de production de 30 000 litres de lait par jour, avec une cadence de 11 500 litres par heure. L'usine en question emploie 22 jeunes et 10 distributeurs. Le lait en sachet produit au niveau de cette laiterie est commercialisé à l'échelle de la wilaya de Bouira, mais les quantités produites demeurent insuffisantes face à la grande demande de consommation. Le gérant de cette laiterie assure qu'il compte lancer prochainement un projet d'extension de son usine, afin d'atteindre une capacité de production de 90 000 litres par jour, notamment en augmentant les heures de production de l'usine et les quantités de lait en poudre et de lait frais collecté. Ce nouveau projet sera également financé et accompagné par le dispositif ANSEJ. Le second projet opérationnel visité hier était celui d'une huilerie moderne, créée par un jeune de la localité d'Assif Assemadh, dans la commune de M'Chedallah à l'Est de la wilaya de Bouira. Cette huilerie moderne, créée en 2014 grâce au dispositif CNAC, emploie actuellement 8 ouvriers, dont deux femmes, et dispose d'une capacité de production de 1 260 litres d'huile d'olive par heure. Le gérant de cette entreprise révélera aussi que les rejets de l'opération de trituration sont récupérés par une entreprise locale spécialisée dans la fabrication de savon. Il a aussi expliqué que son entreprise commercialise son produit labellisé à travers le marché national. Pour ce jeune entrepreneur, la seule difficulté qui se pose reste l'absence d'un organisme public, chargé de la récolte et du recensement de la production de l'huile d'olive. Lors d'un point de presse animé à l'issue de cette sortie sur le terrain, le directeur de l'emploi de la wilaya, M. Nacer Mtnani, a assuré que pas moins de 9 448 postes d'emploi ont été créés dans la wilaya, par les trois agences CNAC, ANSEJ et ANEM, au cours de l'année 2017, en plus de 195 projets financés. Dans le détail, le directeur de l’emploi a assuré que l’agence ANSEJ de Bouira a financé à elle-seule 101 projets, répartis sur le domaine des services 48%, le BTPH 14%, l’artisanat 11%, l’agriculture 12%, l’industrie 11% et enfin les professions libérales 4%. Concernant les profils des bénéficiaires des crédits de l’ANSEJ, 69% sont diplômés du secteur de la formation professionnelle et 31 % sont diplômés de l’enseignement supérieur. Cependant, seulement 9% des bénéficiaires sont ces femmes. L’ANSEJ a aussi réussi à créer durant cette année, 174 postes d’emploi directs, selon le directeur de l’emploi qui précise que pas moins de 6 874 projets ont été financés et 18 000 postes d’emploi créés à Bouira, depuis 1998, par l’ANSEJ. Pour le bilan annuel de la CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage), le conférencier a assuré que cette agence destinée au financement des citoyens porteurs de projets âgés entre 30 et 50 ans, a financé durant l’année 2017 un total de 37 projets avec la création de 110 postes d’emplois directs, répartis sur les secteurs de l’industrie 50%, du BTPH 5,27%, l’agriculture 28% et enfin les services avec 16%. Le pourcentage de femmes créatrices de projets chez la CNAC s’élève à 31%, alors que celui des hommes est à 68%. Toujours selon les chiffres présentés par le directeur de l’emploi, le nombre global de postes d’emplois créés par la CNAC à Bouira depuis 1994, date de sa création, s’élève à 1 152 postes de travail pour un total de 497 projets financés. Par ailleurs, et concernant le bilan de l’ANEM, le conférencier a assuré que plus de 9 160 placements directs ou postes d’emplois ont été créés par l’agence de wilaya, dans le cadre des différents dispositifs de l’aide à l’emploi et au recrutement, à l’image des formules CTA, DAIP et CDI. M. Mtnani a ajouté, par ailleurs, que le financement des projets des jeunes, et surtout leur accompagnement, se poursuivra pour l’année 2018. Il ajoutera également que plusieurs nouveaux créneaux seront inclus dans le cadre de ces financements.

Oussama Khitouche