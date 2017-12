Les protestataires maintiennent la pression

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 328 lecture(s)

Les habitants de Toudja ont pour le deuxième jour fermé, hier, le chemin de wilaya n°43 qui relie la RN12 à la RN24. Une action qui, pour rappel, a été décidé pour réclamer la prise en charge de la restauration de plusieurs tronçons dudit chemin. Le directeur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa, qui s’était déplacé le premier jour de l’action pour discuter avec les protestataires, a exprimé, hier, sur les ondes de la radio locale, tout son étonnement de voir la protestation continuer. Il a expliqué s’être pourtant engagé auprès du président de l’association Tafath n’Laazib, par écrit, à veiller à la satisfaction de la revendication des habitants, prise en charge qui, a-t-il expliqué, a déjà été entamée. Dans cet écrit, le DTP informait les protestataires que «la réparation sur les tronçons dégradés sur le CW43 est prise en charge dans le cadre du marché contracté avec l’entreprise SARL Meziane» L’écrit du DTP précisait aussi que l’entreprise a entamé les travaux sur la section allant du pk 12 au pk 20 et que l’autre section entre pk 0 et pk 6 sera allait être entamée le lendemain, c'est-à-dire hier lundi. En plus de toutes ces assurances quant à la prise en charge de la réparation du CW 43, indique le DTP, les protestataires exigent une copie du marché, «ce qui n’est pas une chose conventionnelle», dira-t-il. Quant aux villageois protestataires, ils disent avoir été tellement de fois «abusés» sur d’autres projets ruraux, qu’ils veulent d’abord voir de leurs propres yeux l’entame effective des travaux pour libérer la route. Pour rappel, le CW43 qui va d’Oued Ghir à Oued Dass traverse de bout en bout la commune de Toudja et c’est depuis son axe que sont tracées toutes les pistes qui mènent vers tous les villages de la région.

B Mouhoub.