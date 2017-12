Les lycéens et leurs parents marchent à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 489 lecture(s)

Des dizaines de lycéens accompagnés de leurs parents ont entrepris une marche hier à Tizi-Ouzou pour interpeller, encore une fois, le premier magistrat de la wilaya afin d’intercéder dans le conflit qui oppose le Cnapeste à la Direction de l’éducation.

Ils étaient munis de pancartes et de banderoles où on pouvait lire entre autres, «On demande la reprise», «On ne veut pas être des boucs émissaires», «La grève a mis fin à nos rêves» ou «Avis de recherche : nos profs ont disparu». Tout au long de leur marche qui s’est ébranlée depuis le siège de la Direction de l’éducation jusqu’au siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, les élèves ont scandé des slogans appelant à la reprise des cours. «J’ai de la peine pour eux, ils me font pitié ces élèves. Il faut trouver une solution en toute urgence», se désolera un citoyen qui était présent au moment du passage de la procession. Arrivés au niveau du siège de la wilaya où un sit-in était prévu, les participants à cette marche ont improvisé des prises de paroles. Premier à intervenir, le président de la fédération des associations de parents d’élèves a mis en exergue l’objectif de l’action et s’interroge par la même occasion sur «les dessous de cette crise qui n’a que trop duré». «Nous ne sommes pas là pour prendre position vis-à-vis d’un parti, nous sommes ici pour demander une solution à un problème qui menace l’avenir de nos enfants», aoutera M. Lahcène. L’air inquiet, un élève candidat au Bac lancera : «Arrêtons cette grève, notre avenir est en jeu. Nous sommes les seules victimes». Lui succédant, une parente d’élève qui parlait au nom d’un collectif, dira : «Nous avons décidé d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur l’avenir de nos enfants et sur les résultats des différents examens», et d’ajouter : «C’est pourquoi, nous lançons un appel à tous les parents soucieux de l’avenir de leur enfants et qui sont contre la dégradation du système éducatif engendré par la répétition continuelle des mouvements de grève». Par ailleurs, une délégation composée d’élèves et de parents a été reçue par le chef de cabinet de la wilaya. «Le chef de cabinet nous a promis une réponse d’ici la fin de la semaine. Il est optimiste quant à la prise en charge de ce problème. Je pense que les élèves vont reprendre l’école après les vacances d’autant plus qu’une commission ministérielle a été dépêchée d’Alger à la Direction de l’éducation», révélera le président de la fédération des associations de parents d’élèves en marge de cette entrevue.

Farida Elharani