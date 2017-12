Une commission ministérielle dépêchée

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 475 lecture(s)

Une commission ministérielle a été dépêchée hier matin au niveau de la Direction de l’éducation pour essayer de dénouer le conflit qui oppose le Cnapeste à cette dernière, apprend-on du président de la fédération des associations de parents d’élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Lahcène. S’exprimant en marge d’une rencontre avec le chef de cabinet du wali de Tizi-Ouzou à l’occasion de la marche des lycéens, le président de la fédération dira que la situation critique qui prévaut au niveau de Tizi-Ouzou «relève des prérogatives du ministère de l’Education et dépasse le cadre local». «Je suis très optimiste quant à l’issue de cette crise. La commission est condamnée à trouver une solution à cet épineux problème, elle ne partira pas avant de l’avoir solutionné», soutient-il, et d’ajouter : «Nous aurons une réponse d’ici la fin de la semaine. Dans le cas contraire, nous passerons à des actions plus radicales. De toute façon, nos enfants reprendrons les cours le 7 janvier 2018, coute que coute». Un bras de fer entre le Cnapeste et la Direction de l’éducation de Tizi-Ouzou a été engendré par la grève illimitée à laquelle avait appelé le syndicat depuis le 20 novembre dernier, où chaque parti accuse l’autre de vouloir attiser le feu et pousser au pourrissement. Pour rappel, le mouvement de grève a été déclenché suite à l’affaire dite de l’«agression» d’une enseignante dans l’enceinte de la Direction de l’éducation de Tizi-Ouzou. Depuis, le Cnapeste exige le départ de deux responsables impliqués, selon le syndicat, dans cette affaire. Plusieurs commissions ont été dépêchées pour tenter d’arriver à un consensus ou un compromis entre les deux parties. À noter également que le tribunal administratif, saisi par la Direction de l’éducation, a déclaré dans son verdict que «la grève du Cnapeste est illégitime».

F. H.