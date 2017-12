Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 403 lecture(s)

Le secteur de l’éducation nationale dans la wilaya de Béjaïa vient de bénéficier de l’inscription de trois nouveaux lycées, a indiqué la cellule de communication de la wilaya. Ces nouvelles infrastructures scolaires ont été accordées à la wilaya suite à un rapport établi par le wali, Mohamed Hattab, et transmis au ministère de l’Education nationale sur les carences de ce secteur au niveau local, a précisé la même source. Ces lycées seront réalisés dans les communes de Béjaïa, Barbacha et Tichy. Ils devront soulager les établissements existants de la surcharge des classes. Ces deux projets mettront également fin aux pénibles déplacements des lycéens qui sont scolarisés en dehors de leur commune, notamment ceux de Tichy et Barbacha. A noter que la wilaya de Béjaïa compte en tout 64 lycées, avec un taux de 27, 4 élèves par classe. Le secteur de l’éducation dans la wilaya a réceptionné, les cinq dernières années, 14 lycées, 9 demi-pensions, 6 installations sportives, 7 CEM, 3 groupes scolaires, 9 cantines scolaires, 177 salles en extension et 11 terrains de sport, selon un bilan communiqué par la direction de l’éducation. En plus de la wilaya de Bejaia, d’autres wilayas du pays ont également bénéficié d’opérations similaires. En effet, ce sont 27 projets de réalisation de lycées que le ministère de l’Education a octroyé au niveau national.

B. S.