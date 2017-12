L'exécutif installé dimanche

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 369 lecture(s)

L'exécutif communal d'Iboudraren a été officiellement installé, dans la matinée d’avant-hier, en présence du comité du village et quelques citoyens. Pour rappel, à l'issue des élections du 23 novembre dernier et sur les 13 sièges que compte l'APC d'Iboudraren, 7 sièges ont été remportés par le RND, présidé par Smaili Abdelkader du village Aït Arbah, et 6 sièges pour les indépendants dans la deuxième liste. Selon une source, «l'opération d'installation s'est déroulée dans la sérénité la plus totale et a recueilli l'approbation de la majorité des membres de l'assemblé populaire communale».

Karima Ait Ouarab