Le sud et la Tunisie ont la cote

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 548 lecture(s)

La fin de l’année approche à grands pas. Dans le monde entier, la tendance pour cette période de fêtes est aux voyages. Une culture de plus en plus adoptée en Kabylie.

L’ouverture sur le monde et la modernisation de la société ont fait que le voyage de fin d’année est intégré dans les plans de beaucoup de citoyens. Certains s’y préparent même depuis des mois. Une escapade de quelques jours qui marque la transition, le passage au nouvel an. Aussi courte soit-t-elle, elle est devenue indispensable et rituelle pour certains. Pour d’autres, il n’est jamais trop tard pour s’y initier. C’est un grand moment de détente et de fête à ne pas rater. Chacun son choix, selon ses moyens et sa conception du voyage. Le choix de la destination sera déterminant du reste. A cet effet, les agences de voyage de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont mises au rythme du réveillon, proposant diverses destinations et offres. Les potentiels clients ont l’embarras du choix. La demande est considérable et la formule la plus prisée est les voyages organisés. D’après les agents commerciaux de plusieurs agences, les destinations les plus proposées pour les voyages organisés sont, dans l’ordre : la Tunisie, le Sud algérien, puis la Turquie. Quant à la destination la plus choisie, c’est la Tunisie, suivie du Sud. «La qualité des offres et les tarifs sont les principaux paramètres qui pèsent dans le choix des clients, en plus de la non-obligation du visa», expliquent les professionnels du secteur. «Et chaque offre de voyage propose plusieurs options qui satisfont divers clients», dira encore un agent commercial. Chose vérifiable à la lecture des affiches de ces voyages organisés. Pour 24 999 DA la personne, l’offre de «Félicitas Tours» est alléchante. Cette agence propose un voyage organisé en Tunisie, dans un hôtel 4 étoiles. Le séjour est qualifié de «rêve», et plusieurs options sont offertes, ce qui devrait en principe attirer plusieurs clients. 5 jours, 4 nuitées et hébergement en demi-pension, plus le diner-gala pour la soirée du réveillon, avec «une ambiance garantie», précise-t-on. Y sont compris le guide et une visite aux deux villes de Sousse et Nabeul. Pour les couples et les familles avec enfants, les prestations varient. Des tarifs réduits et des options supplémentaires. Pour les jeunes aventuriers, on propose le Quad et le Bateau-pirate en attraction. Pour les clients préférant la destination intérieure, l’agence propose un voyage organisé à Taghit, avec tout un programme «riche et varié» s’étalant du 28 décembre au 4 janvier. Hébergement dans la résidence «Taghit», déjeuners, randonnées, visite guidée et plusieurs soirées musicales, notamment la soirée du réveillon. En option, diverses activités sont proposées, dont du «Quad, du Ski sur sable et l’escalade de la grande dune pour admirer le coucher de soleil…». Les tarifs varient : 36 999 DA pour un adulte et 26 000 DA pour un enfant de 5 à 10 ans. Pour les moins de 5 ans, c’est gratuit. Chez «Croisitour », la Tunisie est proposée pour les voyages organisés et la France pour les voyages individuels.

Une question de prix

La destination Tunisie enregistre 4 à 5 demandes quotidiennes, apprend-on de la commerciale de l’agence. Pour cette période de fin d’année, celle-ci propose un voyage par bus «confortable», le départ à partir d’Alger, hébergement en demi-pension dans un hôtel 4 étoiles «Marhaba Resort», à Sousse, pour 5 jours et 4 nuitées. L’offre inclut le diner-gala du réveillon, une excursion à Hammamet, Yasmine et Nabeul. Le prix, indique-t-on, peut baisser de 2 000 DA si le client choisit l’hôtel «Kanta», 4 étoiles aussi. Les tarifs proposés pour cette annonce varient : 28 500 DA pour 1 personne dans une chambre double, 26 500 DA pour une chambre triple et 34 000 DA pour une chambre single. Cette même agence propose des voyages organisés vers la Turquie et Dubai, avec moins d’affluence pour cette dernière destination. «Tizi voyage» annonce en promotion un voyage organisé à Djanet, 6 jours et 5 nuitées. «Venez découvrir le désert algérien, les magnifiques paysages de Djanet vous accueilleront pour fête la fin de l’année…». Au programme, en pension complète, avec le billet d’avion compris, excursions, soirées animées, le tout à partir de 77 000 DA. M. Massil Toubal, directeur technique à l’agence «Essiwen Travel», estime que «par apport aux autres années, les gens voyagent moins». D’ailleurs, l’agence, faute de clientèle, a dû revoir à la baisse les tarifs des voyages organisés proposés. C’est le cas pour celui de Hammamet, en demi-pension, plus soirée réveillon. Cette offre, affichée au départ à 28 500 DA, a été réduite à 26 500 DA. Le voyage par bus pour cette destination dure 17 heures, sans compter le passage frontalier. Ce qui est bien évidemment trop long. Pour sa deuxième destination offerte, à savoir Istanbul en Turquie, le prix est de 98 000 DA avec des activités en option, 7 jours, 8 nuitées, dans un hôtel 4 étoiles. Pour la Tunisie, le responsable nous fera part de «seulement une dizaine de réservations». Pour la Turquie, c’est plus les familles plus ou moins aisées. La France est une destination privilégiée par cette agence, notamment durant le mois en cours. Une centaine de demandes, «en augmentation de 50%». Le billet le moins cher est à 35 000 DA pour un retour à 7h30 du matin. Chez l’ONAT, qui propose le plus souvent des voyages organisés à l’intérieur du pays, la tendance et pour le sud, puis les stations climatiques, notamment Tikjda. L’Office travaille avec les institutions publiques et les œuvres sociales. La forte demande est enregistrée dans les secteurs de l’éducation, CPA. Les offres qui ont le plus séduit les familles sont celles de Tamanrasset et Djanet. Le billet inclus, l’offre est à 71 000 DA, 6 jours/ 5 nuitées. Une réduction de 30% est proposée pour les enfants. Pour les jeunes, l’office fait une offre spéciale pour le réveillon. Un voyage organisé pour Ghardaia, à 14 000 DA, le diner spécial-réveillon inclus. Une autre offre toujours pour les jeunes et pour la même destination est proposée à 13 000 DA. Au niveau de l’ONAT, le constat est que la demande est en baisse par apport aux années précédentes, diront nos interlocuteurs. Malgré les tarifs relativement abordables, le paramètre économique y est pour beaucoup, explique-t-on.

Kamela Haddoum.