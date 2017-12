Les voyages sont utiles, mais jamais sans boussole…

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 306 lecture(s)

Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Pour les fêtes de fin d’année l’esprit est, pour ceux qui peuvent se le permettre, de s’offrir une virée hors du pays histoire de changer d’air et de voir d’autres pays. Il est des gens qui rendent visite à des proches, à des amis ou à personne, ils s’en vont flâner là où leur argent les porte. La Tunisie pour les plus désargentés et la France, l’Espagne, l’Italie, les Baléares pour les plus ou moins fortunés. Et puis, c’est quoi une sortie du territoire, il ne suffit pas de mettre le nez dehors pour dire que j’ai fait du tourisme, j’ai voyagé, je me suis baladé…Il y a des exigences qui tiennent de la culture, de la géopolitique et des connaissances pour véritablement circuler en connaissance de cause. Il faut savoir tirer son épingle du jeu, ne pas se faire arnaquer par des agences peu scrupuleuses et se débrouiller. Un proverbe oriental dit : «L'espérance est une excellente compagne de voyage : Si elle ne nous mène pas toujours où elle nous a promis d'aller, au moins, elle ne nous abandonne jamais en chemin et nous prodigue toujours des pensées encourageantes.» Qu’à cela ne tienne, aller où l’on veut, lorsque l’on peut, est déjà une aubaine, mais au moment de faire un pas vers le dehors, il est nécessaire de savoir ménager sa monture et s’éviter les mésaventures des voyageurs peu scrupuleux de leur sort, surtout quand on veut fourrer son nez là où il ne faut pas. Mais là où tu veux mettre le cap, choisis la bonne destination en fonction de tes deniers, de tes moyens et de tes connaisses sur le territoire visé. Ne te lance pas au petit bonheur la chance. Il se peut que tu aies pour ta curiosité, voire plus. Il faut s’armer de curiosité en tout, faire les musées, les restaurants, les estaminets sans perdre la boussole. Elle t’est plus qu’utile…

S. A. H.