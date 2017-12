Arrestation d’un baron de la drogue

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 533 lecture(s)

Un baron de la drogue, répondant aux initiales A. A., âgé de 45 ans et recherché par la police, a été appréhendé par les éléments de PJ de la sûreté de wilaya de Béjaïa, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de cette institution sécuritaire. En effet, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants viennent de frapper un grand coup. Ils ont procédé, au début de cette semaine, à l’arrestation du dénommé «Chikrout». Les investigations ont également permis de récupérer 23 plaquettes de kif traité d’un poids de 2,307 kg et un véhicule de marque Hyundai utilisé par le trafiquant de drogue pour transporter sa «marchandise». Présenté devant le procureur de la république près le tribunal de Béjaïa, le dealer a été écroué. Par ailleurs, les auteurs d’un vol dans une boucherie ont été arrêtés par les éléments de la sureté urbaine. Il s'agit de deux individus, M.S, âgé de 27 ans et F.B, âgé de 33 ans. Les deux individus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa qui les a entendus et présentés devant le juge qui les a écroués.

Rachid Z.