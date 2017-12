Rencontre au profit des employeurs

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 303 lecture(s)

La rencontre entre dans le cadre des journées d’information et de sensibilisation organisées par la Cnas, au profit d’employeurs, depuis le 24 décembre et qui prendront fin, aujourd’hui, au siège de la Caisse. Elle s’est déroulée avant-hier et s’adressait aux comptables et contrôleurs financiers de la wilaya. Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été abordés. Elle fut animée par le Dr Atek, Directeur de la Caisse Nationale des assurances sociales (CNAS). Il est revenu sur l’obligation des employeurs d’assurer leurs employés et de verser des cotisations, ainsi que sur les modalités de déclaration. Des explications leur ont été données par ailleurs concernant la télé-déclaration. Dr Atek a également exposé les mesures de la Caisse pour encourager et soutenir l’emploi. Quant aux employeurs qui n’ont pas eu le temps d’assister à cette rencontre, un stand est mis à leur disposition dans le hall de l’établissement pour s’enquérir de toutes les informations nécessaires. Le chargé de communication a lui tenu à rappeler qu’une autre campagne de sensibilisation avait été lancée en novembre dernier (du 12 au 16 novembre) lors de laquelle une journée a été consacrée aux administrateurs. L’opération se renouvellera chaque mois, a-t-il encore précisé. Il a aussi été porté à la connaissance de tout citoyen au chômage, que l’article 60 du 23 juillet 2015 lui permet, sous déclaration et demande d’affiliation, d’accéder à une assurance sociale, appelée affiliation volontaire, et à une couverture sociale et de bénéficier d’une carte Chiffa.

Nadia Rahab