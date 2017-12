Le 1er Yennayer journée chômée et payée

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 832 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a officiellement déclaré la journée du 12 janvier, premier jour de l’an berbère, journée chômée et payée, accédant ainsi à une autre revendication des populations amazighes. «(…) en présentant ses meilleurs voeux au peuple algérien à la veille de l'année 2018, le Président Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain», a annoncé le communiqué du Conseil des ministres présidé par M. Bouteflika. L’institutionnalisation officielle de cette mesure, que d’aucuns qualifient de courageuse, ne devra pas tarder à se mettre en place, si l’on se r éfère au communiqué qui souligne que «le gouvernement étant chargé de prendre les dispositions appropriées à cet effet». En outre, le président de la République, lors du Conseil des ministres d’hier, et à l’issue de l’examen des points à l’ordre du jour, s’est exprimé sur les derniers événements suscités par une prétendue reculade de l’Etat sur la question de la langue amazighe. «Le Président Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de tamazight, elle aussi langue nationale et officielle, comme ciment supplémentaire de son unité nationale, en même temps que la Nation a mandaté l'Etat pour sa promotion et son développement», est-il indiqué dans le document diffusé par l’APS. A ce sujet, poursuit le document, «Le chef de l'Etat a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effor t pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Le président de la République a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de Loi organique por tant création d'une Académie algér ienne de la langue amazighe».