«C’est le commencement d’une nouvelle ère politique»

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 292 lecture(s)

«C'est une date qui marquera l'Histoire de l'Algérie. Enfin l'Algérien est dans sa peau civilisationnelle ! C'est une date qui marquera la fin d'une période politique et le commencement d'une autre. Nous voici en communication directe avec nos ancêtres et nous voici dans notre vrai miroir. Gloire à tous les martyrs et à tous les militants de Tamazgha et à leur tête Da L’Mouloud et Matoub Lounès et beaucoup d'autres. Félicitations au peuple algérien. Mais le parcours est encore long et les ennemis de Tamazgha sont là portant toutes les couleurs religieuses et un panarabisme enrhumé».