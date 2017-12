Un timbre à l’effigie de Mouloud Mammeri

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 363 lecture(s)

Dans le cadre du centenaire de la naissance de l’écrivain Mouloud Mammeri, un timbre à son effigie a été présenté avant-hier, à Alger par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA). C’était lors d’une cérémonie officielle, organisée à l’Opéra d’Alger, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, du Conseiller à la présidence de la République, Saadeddine Nouiouat, entre autres. Le timbre, inspiré de l’œuvre artistique du peintre Mouataz Serbis, originaire d'Aflou (Laghouat), se veut une reconnaissance au militantisme et à l'apport d'une des figures emblématiques de la littérature et de la recherche scientifique en tamazight. «L’émission de ce timbre-poste reflète la place prestigieuse dont jouit l'écrivain Mouloud Mammeri sur la scène culturelle algérienne et même à l’échelle mondiale, en reconnaissance de ses œuvres produites tout au long d’une cinquantaine d’années de créativité. Ce timbre traduit l'attention particulière que portent les pouvoirs publics à la promotion de la culture algérienne dans toutes ses dimensions, notamment son identité amazighe», a-t-on soutenu sur place. La cérémonie fut également l’occasion, à travers la projection d’un documentaire, de rappeler le programme consacré à la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, entamé depuis le début de l’année. Ce programme a commencé au mois de février dernier, dans son village natal, à Ath Yenni, pour s’achever en cette fin d’année à Timimoune.

K. H.