Neuf casemates de terroristes détruites

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 332 lecture(s)

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’armée ont découvert et détruit, le 29 décembre 2017, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Bouira, neuf casemates pour terroristes contenant une bombe artisanale et divers objets servant dans la fabrication d’explosifs», indique un communiqué du MDN diffusé hier.

Bachir A.